Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbd60f08-77bb-4a46-b402-ca9bb4da8024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új szelek fújnak a gasztronómiában, ezért a budapesti étteremnek is változtatnia kell. Tavaly novemberben egy látványos bontási akcióval kezdtek neki ennek.","shortLead":"Új szelek fújnak a gasztronómiában, ezért a budapesti étteremnek is változtatnia kell. Tavaly novemberben egy látványos...","id":"20210210_Video_szetverik_Onyx_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd60f08-77bb-4a46-b402-ca9bb4da8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9387e97-b476-490b-8f76-5567e9deb8af","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_Video_szetverik_Onyx_etterem","timestamp":"2021. február. 10. 14:24","title":"Videón, ahogy szétverik a két Michelin-csillagos Onyx éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer milliárd forintot öntött bele a gazdaságba. Elsősorban ezeknek köszönhető, hogy Magyarország sok szempontból relatíve jól vészeli a válságot - derül ki a jegybank gyorsjelentéséből.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer...","id":"20210211_mnb_koronavirus_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464537d-8b24-428d-b121-fcaac13489f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_mnb_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. február. 11. 16:38","title":"A jegybank feltárta a magyar válságkezelés sikerének alapjait: hitel, hitel, hitel, pénznyomtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05518c5-bce6-4dae-a6c4-0bc2bc02af72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos szerint szó sincs róla, hogy a vagyonkezelői alapítványok létrehozásával a politika bevonul az egyetemi világba.","shortLead":"A kormánybiztos szerint szó sincs róla, hogy a vagyonkezelői alapítványok létrehozásával a politika bevonul az egyetemi...","id":"20210211_stumpf_istvan_kormanybiztos_felsooktatas_modellvaltas_egyetemek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e05518c5-bce6-4dae-a6c4-0bc2bc02af72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485f926-a4e6-46b6-8c41-e647a00d0ffe","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_stumpf_istvan_kormanybiztos_felsooktatas_modellvaltas_egyetemek","timestamp":"2021. február. 11. 08:11","title":"Stumpf István szerint fel kell kavarni a felsőoktatás állóvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás adataiból kiderült, több lépést is megtett a gyilkosság időpontjában.","shortLead":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás...","id":"20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f382d1-efb2-4671-8467-a8bf17133d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","timestamp":"2021. február. 11. 16:13","title":"A lépésszámláló cáfolta meg a feleségét meggyilkoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27949c5-5e2d-4540-881b-0d41943fd5b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő csak jelezni akarta, hogy koszos az ablak. ","shortLead":"A nő csak jelezni akarta, hogy koszos az ablak. ","id":"20210212_Egy_egesz_kornyeket_felebresztett_a_rendorno_aki_a_megafonba_beszelt_kollegajahoz_az_automosoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27949c5-5e2d-4540-881b-0d41943fd5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c5f7-0fd0-4ea5-a79d-5e346de2e1b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Egy_egesz_kornyeket_felebresztett_a_rendorno_aki_a_megafonba_beszelt_kollegajahoz_az_automosoban","timestamp":"2021. február. 12. 13:18","title":"Egy egész környéket felébresztett a rendőrnő, aki a megafonba beszélt kollégájához az autómosóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már ellenzékinek bélyegez mindenkit, aki kételkedik, írja szerzőnk. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, mint a mostani, nagyon kellene komolyan vehető ellenzék, független tudós, szuverén entitás, hogy megmondja a többieknek: most, szokásuktól eltérően, tényleg nem hazudnak.

","shortLead":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már...","id":"202106_vane_novicsok_avakcinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563b104-9442-4625-ac26-f5120385040c","keywords":null,"link":"/360/202106_vane_novicsok_avakcinaban","timestamp":"2021. február. 11. 14:00","title":"Tóta W.: Van-e novicsok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi világszervezet reméli, hogy 2021 végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát. ","shortLead":"Az egészségügyi világszervezet reméli, hogy 2021 végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát. ","id":"20210212_WHO_koronavirus_nyajimmunitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93692cd-606e-444b-a1e3-4065729fe02a","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_WHO_koronavirus_nyajimmunitas","timestamp":"2021. február. 12. 06:07","title":"WHO: Jövő év végére érhető el a nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46337c7c-13dd-47e6-a18a-a45669054347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A marburgi üzemből származó oltóanyagok április elején érkezhetnek meg az uniós országokba. ","shortLead":"A marburgi üzemből származó oltóanyagok április elején érkezhetnek meg az uniós országokba. ","id":"20210210_biontech_marburg_vakcinagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46337c7c-13dd-47e6-a18a-a45669054347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad517d-5ab5-4d78-9f9b-6529cbf32721","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_biontech_marburg_vakcinagyar","timestamp":"2021. február. 10. 13:56","title":"A BioNTech az új német üzemében is elkezdi gyártani a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]