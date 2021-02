Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","shortLead":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","id":"20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e899508-99c4-4336-9880-3e8b7d2be6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","timestamp":"2021. február. 16. 21:53","title":"Gyerekenként 500 euró támogatást kapnak a lett családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában az USA-ban elhunyt Ion Mihail Pacepát, a hírhedt román titkosszolgálat, a Securitate egykori tábornokát. Miközben túlélte, hogy a román diktátor vérdíjat tűzött ki rá, a koronavírus-fertőzéssel már nem tudott megbirkózni.","shortLead":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában...","id":"20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa69b07-3698-4709-9d74-7a200257b839","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","timestamp":"2021. február. 16. 20:00","title":"Meghalt Ceausescu titkosszolgálatának legismertebb árulója, akire Carlos is hiába vadászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon piszkálja az Intel csőrét az Apple házon belül készült processzora. Egy ideig hallgatott, majd referenciaértékekkel, illetve újabban már hirdetéssel, fizetett promócióval is támadja az M1 lapkakészletet.","shortLead":"Nagyon piszkálja az Intel csőrét az Apple házon belül készült processzora. Egy ideig hallgatott, majd...","id":"20210218_intel_hirdetes_apple_m1_lapka_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af9fa7-4954-4972-ae59-c26b1796eb49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_intel_hirdetes_apple_m1_lapka_ellen","timestamp":"2021. február. 18. 14:03","title":"Már fizetett hirdetésben is támadja az Intel az Apple M1 lapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már cseh vírusvariáns is van a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint. ","shortLead":"Már cseh vírusvariáns is van a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint. ","id":"20210218_szlavik_koronavirus_mutansok_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb66f95-aaf7-471c-96ad-68e58130410d","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_szlavik_koronavirus_mutansok_oltas","timestamp":"2021. február. 18. 13:41","title":"Szlávik szerint még nincs itt az ideje a nyitásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4691d9b8-6ba6-4273-b447-a2a786a357d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"BioUltra néven mutatták be a woresteri mérnökök annak a vonatnak a prototípusát, amelyik biometánt tankolva 3200 km-t is képes megtenni egyhuzamban.","shortLead":"BioUltra néven mutatták be a woresteri mérnökök annak a vonatnak a prototípusát, amelyik biometánt tankolva 3200 km-t...","id":"20210218_vonat_biometan_bioultra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4691d9b8-6ba6-4273-b447-a2a786a357d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf41e3-774a-413d-86c5-d2098e9564f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_vonat_biometan_bioultra","timestamp":"2021. február. 18. 11:03","title":"Piszkos ötlet, de 3200 km-re elég: emberi szennyvíz hajtja majd a vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275ec6dc-66cc-408c-ba23-320bd1eac8b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kígyófajt fedeztek fel frankfurti kutatók és a Kelet-Jangoni Egyetem szakértői Mianmarban, az állat a Myanophis thanlyiensis tudományos nevet kapta – közölte a Senckenberg Társaság.","shortLead":"Új kígyófajt fedeztek fel frankfurti kutatók és a Kelet-Jangoni Egyetem szakértői Mianmarban, az állat a Myanophis...","id":"20210218_uj_kigyofaj_mianmar_myanophis_thanlyensis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275ec6dc-66cc-408c-ba23-320bd1eac8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf29e2ae-fa14-45c4-a5e9-17f5eeeae480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_uj_kigyofaj_mianmar_myanophis_thanlyensis","timestamp":"2021. február. 18. 10:33","title":"Eddig ismeretlen kígyófajt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]