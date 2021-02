Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","shortLead":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","id":"20210217_fejer_bal_illegalis_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f898f064-0743-4cfe-b9bd-73f8e499b83a","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_fejer_bal_illegalis_ut","timestamp":"2021. február. 17. 20:48","title":"90 napon belül kell eltüntetnie a Mészáros-cégnek az illegálisan épített utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak politikusoknál a kilencvenes években - legalábbis ezt állítja egy kormányközeli portál. De ha így is van és több mint húsz év után fény derül az indítékokra, akkor sincs miért aggódniuk a robbantóknak. Ezek a bűncselekmények már elévültek. Legutóbb 2014-ben történt olyan robbantás Budapesten, aminek az elkövetőjét azóta sem találták meg, a nyomozást már fel is függesztették.","shortLead":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak...","id":"20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9afc04-3e83-496f-80d6-dfa5e0b91f27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","timestamp":"2021. február. 18. 17:06","title":"Már nem kerülnének börtönbe azok, akik Szájernél és Torgyánnál robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai esetében már nem olyan jó a helyzet.","shortLead":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai...","id":"20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59226d4-8805-4ff3-9e3f-f7985e123ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","timestamp":"2021. február. 18. 20:15","title":"Hivatalos vizsgálat készült, hogyan teljesít a brit és az afrikai mutációk ellen a Pfizer oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este felkerült a kormányzati oldalakra az új nemzeti konzultáció, amelyből az olvasható ki, hogy a kijárási tilalom enyhítése nem csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozna. Koncertre, fesztiválra, meccsre viszont vagy csak ők mehetnek, vagy senki, amíg nincs vége a járványnak - legalábbis a kormány ebből a kettőből enged választani. ","shortLead":"Szerda este felkerült a kormányzati oldalakra az új nemzeti konzultáció, amelyből az olvasható ki, hogy a kijárási...","id":"20210217_nemzeti_konzultacio_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31add50f-4e08-4e90-8a2c-93aa3546f112","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_nemzeti_konzultacio_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 22:42","title":"Első körben nyitnának az éttermek, szállodák, konditermek, koncertre csak igazolvánnyal lehetne menni - íme a konzultációs kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","shortLead":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","id":"20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534a3f4-759d-4782-ba12-6b2354de6d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","timestamp":"2021. február. 18. 18:07","title":"Gajdics Ottó lett a HírTV tartalmi igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti Type 57S-ből összesen 42 darab készült.","shortLead":"A Bugatti Type 57S-ből összesen 42 darab készült.","id":"20210218_Milliardokert_arverezhetnek_el_egy_ritka_Bugattit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba6fbac-3c4f-49ce-b3f7-06f9ab97fc11","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Milliardokert_arverezhetnek_el_egy_ritka_Bugattit","timestamp":"2021. február. 18. 12:45","title":"Milliárdokért árverezhetnek el egy ritka Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b21d5be-9231-4928-ae11-e86d24221f04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sokkal azután, hogy landolt a Marson a Perseverance névre hallgató kutatórobot, és elküldte első fotóját a bolygóról, megszülettek az első mémek is. Ted Cruz és Bernie Sanders is feltűnik a Marson. ","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy landolt a Marson a Perseverance névre hallgató kutatórobot, és elküldte első fotóját...","id":"20210219_A_texasiak_inkabb_a_szenatorukat_kuldtek_volna_a_Marsra_a_kutatorobot_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b21d5be-9231-4928-ae11-e86d24221f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16845708-16dd-4cf3-b7d8-69136817e197","keywords":null,"link":"/elet/20210219_A_texasiak_inkabb_a_szenatorukat_kuldtek_volna_a_Marsra_a_kutatorobot_helyett","timestamp":"2021. február. 19. 09:50","title":"A texasiak inkább a szenátorukat küldték volna a Marsra a kutatórobot helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fac300-17b4-4456-8981-a39bb1ff3d96","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hétéves működése során számos zavarosban halászó politikus és bűnöző tanulta meg a brit oknyomozó portál, a Bellingcat nevét. A harminc embert foglalkoztató csoport elsősorban Oroszországgal foglalkozik, mert Moszkva rúgja fel a leggyakrabban és a legdurvábban a játékszabályokat.","shortLead":"Hétéves működése során számos zavarosban halászó politikus és bűnöző tanulta meg a brit oknyomozó portál, a Bellingcat...","id":"202107__bellingcat__eletveszelyben__amacska_es_acsengo__kellemetlenkedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fac300-17b4-4456-8981-a39bb1ff3d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a10e9-cfeb-4790-b6f4-47065545a049","keywords":null,"link":"/360/202107__bellingcat__eletveszelyben__amacska_es_acsengo__kellemetlenkedok","timestamp":"2021. február. 19. 15:00","title":"\"Azt hitte rólam, becsületes bűnöző vagyok, nem pedig újságíró\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]