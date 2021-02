Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Cikkünk frissül

Az operatív törzs üléséről érkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorába, ahol elmondta, a ma reggeli adatok alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám.

A friss számokat is bemondta, aszerint 3093 új fertőzöttet találtak, 110 ember hunyt el, akik átlagéletkora 76 év volt, 4024-en vannak kórházban, 352-en pedig lélegeztetőgépen. Csütörtökön már 2800 fölött volt az új fertőzöttek száma, viszont december 23-a óta nem volt ilyen magas az adat.

Orbán szerint

a tendencia rossz, meredeken emelkednek a számok.

Ráadásul most veszélyes pillanatban vagyunk, hiszen már beindultak az oltások, elkezdődött a konzultáció az újraindításról, meg mindenki szabadulna is, és közben beesett a harmadik hullám. Két görbe fut egymás mellett: a beoltottaké és a harmadik hullám görbéje. Amelyik gyorsabb lesz, az dönti el a sorsunkat.

Ha az oltás lesz gyorsabb, többen kérnek vakcinát, életeket nyerünk, ha a harmadik hullám görbéje lesz az erősebb, életeket vesztünk.

Orbán szerint az egészségügy jól bírja és bírni is fogja a terhelést. A tartalékok nagyok, az operatív törzs ülésén azt hangzott el, hogy ha 20 ezer embernek kellene covidos ellátást biztosítani, erre is képesek lennének.

A kérdés, lesz-e elég vakcina, hogy kompenzálják ezeket a fertőzöttségi adatokat - veti közbe Nagy Katalin műsorvezető, mire Orbán azt mondja, hogy most több mint 391 ezer legalább egyszer beoltott van, ami hamarosan 441 ezerre fut fel.

Onnan lesz egy nagy ugrás, mikor 8-10 nap alatt több mint 650 ezer embert oltanak be. Ez azt jelenti, hogy március elején 1,225 millió beoltottnál leszünk. Április elején ott leszünk, hogy 2,825 millió ember lesz beoltva. A máig regisztáltakat be is tudják oltani. Mindenkit bíztat a regisztrációra.

Orbán megint arról beszél, a helyszínen értesül az ember, milyen oltást kap, lehet rá nemet mondani, de most megnyugtatott mindenkit, ettől nem esik ki, majd értesítik. De fontos, figyeljen oda mindenki, fölfutó harmadik hullám van, ennek komoly kockázata van. Azt kéri, ne indulatból döntsön a vakcináról, mert az életébe kerülhet. Európai összevetésben ma Magyarországon van a legtöbb oltásra alkalmas vakcina. Mi vezetjük a rangsort, egy hasonló méretű EU-s országhoz képest májusra 3,5 millióval több embert oltunk be, mint a többi EU-s ország.

Mi az oka az ugrásnak - kérdezi Nagy. Mi gondolkodunk, a magyaroknak gyors az észjárása - mondja Orbán kellő szerénység mellett. Szijjártó Péter novemberben megmondta, ugyanaz lesz, mint tavasszal, mikor kevés volt a maszk, lélegeztetőgép. Most vakcinaverseny lesz - figyelmeztetett Szijjártó. Indítsunk meg tárgyalásokat, hogy mikor föllép a vakcinahiány, nekünk jusson elég.

De hogy mit szólnak a többiek, az nagyon nem érdekli Orbánt, a magyar emberek életét kell megmenteni. Plusz szerinte vállalni kell a kockázatot. Az elején kritizálnak, csipkednek, de rájönnek, hogy nekik is kell. Egy lépéssel előttük kell menni. Most a németektől kezdve mindenki az orosz vakcina befogadásán dolgoznak, eljön majd az idő, mikor a kínai befogadásán dolgoznak majd.

Mindannyian Müller Cecília kezében vagyunk - mondja arra, mikor lehet használni a kínai vakcinákat. Most azt mondta, "jól haladok." Múltkor még nem volt ennyire optimista. Még nem mert állást foglalni időpont ügyben, de dolgoznak a szakemberek.

Miért támadja az ellenzék a konzultációt - jön a következő kérdés. Orbán szerint ez hatalmi reflex, Lenintől Kádárig jön a politikai hagyomány: az nem változik, hogy ők a hatalom mesterei, nem ismernek könyörületet. A baloldal letapos mindenkit, a betegeket, halálos betegséggel fenyegetett embereket. Ha úgy gondolják, könnyebben kerülnek kormányra, ha sikertelen a járványkezelés, akkor el is mondják.

Télen örült, hogy támogatták a rendkívüli felhatalmazást, most eltelt a három hónap, most nyíltan megtagadták az együttműködést, most a baloldal túl messzire ment.

Orbán azt mondta, a döntés felelőssége a kormányé, a konzultáció nem azt szolgálja, hogy mások hozzák meg a döntéseket. A felelősség alól nem lehet kibújni, most is így lesz. Az újraindítás minden döntéséért a felelősséget a kormány vállalja, de szerinte az a jó döntés, amibe minél több embert be lehet vonni. Meg is fogja hozni a döntéseket, de sokat segítenek az emberek, ha elmondják a véleményüket.

A konzultáció lényegi kérdéseket tartalmaz, ezen gondolkozik hetek-hónapok óta. Ha a harmadik hullámot le tudjuk törni, jöhet a nyitás - mondta Orbán.

30 évvel ezelőtt alakult ki a V4-ek együttműködés, betölti-e hivatását a közösség - kérdezi Nagy. Orbán azt mondta, próbált írni egy cikket a Magyar Nemzetbe, "ez talán meg is jelent", sőt, a V4-ek országaiban is megjelent ez. Krakkóban találkoztak két nappal ezelőtt, fantasztikus találkozó volt - emlékezett Orbán. Közvetlen összeköttetést akar Lengyelországgal, ami autópályát, vezetékeket jelent.

Nyugat-Európa biztos nem örül, hogy egy erős szövetség jön létre, de hogy eljött az Európai Tanács elnöke, azt jelenti, hogy oda kell figyelnie Brüsszelnek, hogy mit csinál Kelet-Európa - veti közbe Nagy. Orbán azt mondja, a V4-ek Németország elsőszámú gazdasági partnere, a V4-eket senki sem becsüli már le. Az EU-n belül vagyunk, magabiztosan állunk a lábunkon, a leggyorsabb gazdasági növekedés itt van, vagy itt lesz, itt erő van, dinamika, Európai gazdaság lokomtívja. A nyugatiak biztonságban érezhették magukat pár száz éven keresztül, mert a lengyelek és Magyarország pajzs és bástya voltunk.

Most ők a migrációval beengedték a nem keresztényeket, a kulturális kihívás nem Kelet-Európából érkezik, mi védjük a biztonságukat, de ez nem olyan biztonság már, mert a hátsó kapukat kinyitották. De még így is tudják, hogy a biztonság azon múlik, hogy kelet-európai országok hogy állnak helyt.