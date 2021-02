Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül kínos pillanatokat éltek meg azok az iskolaszéki tagok, akik abban a hitben voltak, hogy az online tanácskozásukat csak ők látják, illetve hallják. Nem így volt.","shortLead":"Rendkívül kínos pillanatokat éltek meg azok az iskolaszéki tagok, akik abban a hitben voltak, hogy az online...","id":"20210223_iskolaszek_lemondas_szulok_zoom_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c928eb6a-ecda-4897-9e35-2d7dbcd03bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_iskolaszek_lemondas_szulok_zoom_videochat","timestamp":"2021. február. 23. 08:03","title":"Lemondott egy kaliforniai iskola összes tanácsosa, miután rájöttek, hogy élő adásban szapulták a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt, “érdekes” hangot is rögzített. A felvétel nem a Perseverance műve.","shortLead":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt...","id":"20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5bfafd-c796-47c3-af20-f7be911b3b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","timestamp":"2021. február. 22. 08:33","title":"Erősen félrevezető videó terjed a Perseverance-ről, és egy furcsa, \"marsi\" hangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági tárgyaláson nem vett részt. ","shortLead":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági...","id":"20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6c2056-4fe9-4a9e-8d8a-4567cdf4a253","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","timestamp":"2021. február. 22. 14:58","title":"Nyílt utcán harapta le egy férfi nyelvét egy nő Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","shortLead":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","id":"20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ddc26-b88d-44f7-8a70-5d2cf8d01780","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","timestamp":"2021. február. 23. 09:52","title":"Vidnyánszky: Az SZFE felmondó tanárai a leggonoszabbul jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták, de a Perseverance most először küldött ilyet.","shortLead":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták...","id":"20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d1b5c-9ebc-4f38-82d2-c0cd5ddd2148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 08:35","title":"Az első hangok a Marsról: újabb izgalmas felvételt küldött haza a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2018-as ügy miatt indult ismét nyomozás.","shortLead":"Egy 2018-as ügy miatt indult ismét nyomozás.","id":"20210223_Ismet_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_Gerard_Depardieut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed56c8-2d68-47ca-87ee-7e217c55c72e","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Ismet_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_Gerard_Depardieut","timestamp":"2021. február. 23. 20:35","title":"Ismét nemi erőszakkal gyanúsítják Gerard Depardieu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetése után csapott le az Andante Borpatikára.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetése után csapott le az Andante Borpatikára.","id":"20210223_meszaros_lorinc_akos_etterem_andante_borpatika_talentis_group_felszamolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a85bb9-2a14-4171-b057-9e2f38c3c187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_meszaros_lorinc_akos_etterem_andante_borpatika_talentis_group_felszamolas","timestamp":"2021. február. 23. 08:01","title":"Megszerzése után egy évvel Mészárosék felszámolják Ákos volt budai éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]