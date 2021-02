Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókorát esett a tőzsdén a Tesla-részvények ára.","shortLead":"Jókorát esett a tőzsdén a Tesla-részvények ára.","id":"20210223_elon_musk_tesla_reszveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8281349f-feff-4b04-9b13-68cbb03f4923","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_elon_musk_tesla_reszveny","timestamp":"2021. február. 23. 14:54","title":"Elon Musk 15 milliárd dollárt bukott egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szeszes italokon nem a tényleges alkoholtartalmat jelölték. Két kereskedelmi üzletláncot is megbírságoltak nyomonkövetési hiányosságok miatt.","shortLead":"A szeszes italokon nem a tényleges alkoholtartalmat jelölték. Két kereskedelmi üzletláncot is megbírságoltak...","id":"20210223_barackpalinka_nebih_szupermenta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab23312-7c67-4ced-8922-1c3ec0a6c7cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_barackpalinka_nebih_szupermenta","timestamp":"2021. február. 23. 10:55","title":"Barackpálinkákat vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni a pályázókkal.","shortLead":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni...","id":"20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc3012-2f54-4403-9afb-9a1af2013280","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","timestamp":"2021. február. 24. 15:10","title":"Meghátrált a Tempus, már nem kell a nyilatkozniuk a civileknek, hogy külföldről támogatottak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","id":"20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d90310-3995-4972-8693-9efe03670b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2021. február. 23. 07:27","title":"Leváltják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása – mutatnak rá svájci és holland tudósok.","shortLead":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása –...","id":"20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7184052a-347a-4d27-93ca-f89adfd1553a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","timestamp":"2021. február. 23. 13:30","title":"Bizonyították, amit mindig is éreztünk: hedonizmus nélkül nincs boldogság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. ","shortLead":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak...","id":"20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6090304-a4d9-43b6-b030-8d1e305214ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","timestamp":"2021. február. 24. 06:30","title":"A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","shortLead":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","id":"20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c40f17c-a1cf-41b1-8d47-a574762e52a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","timestamp":"2021. február. 23. 16:03","title":"Kifejlesztették az első biológiai kezelést a tuberkulózis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög kormány ezzel próbálja menteni az idei turistaszezont.","shortLead":"A görög kormány ezzel próbálja menteni az idei turistaszezont.","id":"20210223_gorogorszag_vakcina_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4a71b-de5b-4ff5-9ce0-6069c1814e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_gorogorszag_vakcina_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 23. 11:31","title":"Vakcinaigazolványt vezetett be Görögország, elsőként az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]