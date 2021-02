Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amanda Gorman a Harvardon tanult szociológiát, már gyerekkorában kapcsolatba került a politikai aktivizmussal, Joe Biden beiktatásán lépett fel, ráadásul művészete üzletileg is sikeres. Erős rajt, mondhatni. Szándékai szerint a folytatás is tartogat majd izgalmakat.","shortLead":"Amanda Gorman a Harvardon tanult szociológiát, már gyerekkorában kapcsolatba került a politikai aktivizmussal, Joe...","id":"202107_amanda_gorman_ifju_amerikai_sztarkolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67b6165-47f1-4b92-be65-e44909597f0f","keywords":null,"link":"/360/202107_amanda_gorman_ifju_amerikai_sztarkolto","timestamp":"2021. február. 24. 17:00","title":"Elnök szeretne lenni az ifjú amerikai sztárköltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","id":"20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d90310-3995-4972-8693-9efe03670b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2021. február. 23. 07:27","title":"Leváltják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel arra a keddi értesülésre reagáltak, miszerint csak a vállalt mennyiség felét tudnák leszállítani.","shortLead":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel...","id":"20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45ccdf6-8401-4e0f-9f11-a18e08d5a8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","timestamp":"2021. február. 24. 13:41","title":"Az AstraZeneca ígéri, leszállítja a nyár elejére vállalt 180 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","shortLead":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","id":"20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721c9a3e-ae65-487d-984c-fb6d095e6cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","timestamp":"2021. február. 24. 12:14","title":"Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen kormányozni készül a jelenlegi ellenzék – hangzott el a Republikon Intézet keddi konferenciáján. ","shortLead":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen...","id":"20210223_Republikon_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301ded7c-242b-4d06-921e-5bf3da9fab04","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Republikon_konferencia","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az ellenzék terepen akarja megnyerni a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Német lapok beszámolói szerint az Aldi e-kereskedelemhez szükséges rendszer fejlesztésébe kezdett, de azt nem tudni, vajon más régiókba is elhozzák-e azt.","shortLead":"Német lapok beszámolói szerint az Aldi e-kereskedelemhez szükséges rendszer fejlesztésébe kezdett, de azt nem tudni...","id":"20210223_webshop_aldi_sud_nemetorszag_e_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12ab6b-a88a-4c6d-ba98-850719e1d475","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_webshop_aldi_sud_nemetorszag_e_kereskedelem","timestamp":"2021. február. 23. 15:08","title":"Webshopot indíthat az Aldi a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés egyben próbakő lesz az EU számára is, hiszen itt alapvető európai értékről: a sajtószabadságról van szó. Így foglalja össze a helyzetet a Financial Times, miután a szerkesztőségek példátlan összefogást tanúsítva, 24 órás tiltakozó akcióval utasították el a szelektíven kivetendő különadót.","shortLead":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés...","id":"20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146fa3b3-bcf0-4528-be93-7fbf5d84d6ed","keywords":null,"link":"/360/20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","timestamp":"2021. február. 23. 07:17","title":"Financial Times: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]