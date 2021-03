Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Nálunk tombol a Covid. Most épp 87 betegünk van, 13-an lélegeztőgépen. Márpedig akik gépre kerülnek, azok közül nagyon kevesen jönnek le élve. Sajnos új elem a fertőzésekben, hogy egyre több a gyerek

- mondta egy, a balassagyarmati a kórházban dolgozó forrásunk hétfőn. Szerinte olyan dinamikusan növekszik a fertőzésszám, hogy a korábban már felszabadított osztályokat vissza kell állítani a covid-ellátásba. Nagyon leterheli a kórházi erőforrásokat az oltások lebonyolítása is. A városban egyre drámaibb a járványhelyzet, amiről Csach Gábor polgármester következetesen átláthatóan és nyíltan kommunikál a Facebookon.

A 15 ezres lélekszámú városban az előző hét volt a járvány legrosszabb hete, naponta 17 új fertőzöttet regisztráltak. Nem véletlenül szólította fel a polgármester a szülőket még múlt héten, hogy aki teheti ne küldje óvodába, iskolába a gyerekét. A hét végéig négy óvodában összesen hét csoportot, a hét iskolában pedig kilenc osztályt és még egy óvódás csoportot zártak be, addigi adatai szerint 13 diák és 22 pedagógus kapta el a fertőzést.

Hétfőn a Kormányhivatal 22 fertőzöttet és 6 kontaktszemélyt helyezett karanténba, az Oktatási Hivatal szerdától március 16-ig bezárta az óvodákat, az általános iskolák digitális oktatásra álltak át. Mindez a polgármester legújabb, 101-edik veszélyhelyzeti közleményéből derült ki.

101. VESZÉLYHELYZETI KÖZLEMÉNY (2021.03.01.) Tisztelt Balassagyarmatiak! Mai napon 22 covid fertőzöttet és 6 kontakt... Közzétette: Gabor Csach – 2021. március 1., hétfő

A romló adatok élesen visszaköszönnek az Operatív törzs keddi, megyei adatokat mutató térképén is. Itt Nógrád megye színe vörös, de élénkpirossal szerepel Győr-Moson-Sopron és Vas megye, valamint enyhébb pirossal jelölik Komárom-Esztergom megyét is. Az eltérő színezés oka a jelzett megyékben, hogy a fertőzések száma lakosság számához képest kiugróan magas. Nógrád megyében például a 100 ezer lakosra jutó összes fertőzött száma 5800 fölött volt, és Győr-Moson Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyében is meghaladta az 5000-et a járvány kezdete óta. Komárom-Esztergom megyében az utóbbi egy hétben ugrott meg jelentősen a pozitív mintát produkálók száma: hét nap alatt 1 413-an kapták el a kórt. A többi megyében ugyanakkor egyelőre 5000 fő alatt van a 100 ezer főre eső összes fertőzött száma.

© Facebook/Koronavírus tájékoztató oldal

“Itt indult el a leglassabban a harmadik hullám, a múlt héten még nálunk voltak a legjobb számok, de az elmúlt két napban jelentősen romlott a helyzet” - mondta a hvg.hu-nak Nemény András, a Vas megyei megyeszékhely, Szombathely ellenzéki polgármestere. A városvezető szerint kedden újra kell nyitni a már régóta lezárt covid-osztályt a kórházban, és az egyéb osztályokon is egyre több a fertőzés-gyanús ellátott.

A polgármester a hvg.hu-nak arról is beszélt, hogy tart attól, miként bírja majd az egészségügy a nyomást, és erre megvan minden oka: tavaly ősszel, a második hullám idején már október közepén betelt a Markusovszky kórház covid-osztálya, és újat kellett nyitni a mellkassebészet helyén. (Akkor még egy hónap volt hátra a hullám november végi tetőzéséig, amikor november 27-én egy nap alatt 345 új beteget regisztráltak a megyében. Az elmúlt héten egyébként átlagosan 71 új fertőzött jutott egy napra Vas megyében - a szerk.) A mentők azonban már most folyamatosan szállítják a betegeket - mondta a kórházból érkező információkra hivatkozva a polgármester.

© MTI / Balogh Zoltán

Tudomása szerint a helyi kórház covid-osztályán körülbelül két tucat lélegeztetőgép van, amit ugyan még majd most vesznek újra használatba, de a “rendes” intenzíven már többen fekszenek covid miatt lélegeztetőgépen.

A romló adatok hátterében szerinte a fertőzőképesebb vírusvariáns megjelenése áll, és a vírus most más csoportokban terjed. Ő arról számolt be, hogy sokkal több a fiatalabb generációhoz tartozó, 40-50 éves korú beteg, aki kórházba és lélegeztetőgépre kerül.

Szlovák rendőr egy autós iratait ellenőrzi a Somoskőújfalui és Sátorosbánya közötti határátkelőhelyen 2020. március 13-án © MTI / Komka Péter

"Majdnem biztos, hogy az északi megyékbe a határon átjárás miatt hamarabb ért el a brit mutáns" - mondta a hvg.hu-nak Falus Ferenc korábbi tiszti főorvos a kiugró Nógrádi és Győr-Moson-Soproni adatokkal kapcsolatban. Vas megye esetében ugyanakkor talán az állhat a háttérben, hogy sokan járnak át Ausztriába, ahonnan akár a vírus dél-afrikai variánsát is behurcolhatták. A járványügyi szakember ugyanakkor jelezte, hogy ez utóbbit nem tudhatjuk biztosan, hiszen bár a kormányzat múlt héten bejelentette, hogy hazánkban is megtalálták a dél-afrikai eredetű vírustörzset, de azt nem közölték, hogy melyik területen.

Falus Ferenc felhívta a figyelmet, hogy a napi tesztek pozitivitási aránya a korábbi, önmagában is magas 9 százalék körüli adatokkal szemben folyamatos emelkedés után hétfőn 20 százalék fölé nőtt. Vagyis minden ötödik letesztelt embernél mutatják ki a vírust, ráadásul csak olyanoknál, akiknél egyértelműek a tünetek. (Korábban zajlott célzott csoportos tesztelés a kormány szervezésében, például a kormány- és járási hivatalokban, az egészségügyi, szociális és oktatáis intézményeknél dolgozók, illetve legutóbb januárban a gyermekvédelemben, szociális szolgáltatóknál dolgozók körében. Budapesten a fővárosban is többször szerveztek ilyet, a legutóbbin, a hétfői beszámolók szerint a korábbinál négyszer annyi fertőzöttet találtak - a szerk.) Covid-infografikánkban egyebek mellett azt is megtalálhatja, hogy mikor mennyi volt a pozitív tesztek aránya:

A szakember szerint továbbra is fontos lenne az ingyenes, tömeges tesztelés és a kontaktuskutatás (február utolsó hetében naponta átlagosan 23 ezer tesztet végeztek, de a napi tesztek száma a második hullám november-december fordulójára eső csúcsán is alig haladta meg a 32 ezret - a szerk.), de egy tavaly tavaszihoz hasonló országos szigorú karanténnal - pl. távoktatással minden iskolában - még meg lehetne fogni a járványt szerinte. A kormány is gondolkodik a szigorításon, erről Kásler Miklós miniszter beszélt a Blikknek adott, kedden megjelent interjúban.

© MTI

Falus Ferenc szerint az is sokat segítene, ha a rendelkezésre álló vakcinákkal elkezdenék az egészséges fiatalok oltását is, akik komoly szerepet játszhatnak a fertőzés terjedésében. Ehhez fontos tudni, hogy Magyarország összesen 19,7 millió adag vakcinát kötött le nyugati gyártóknál, de ennek töredéke, 970 ezer adag érkezett meg. Várunk oltóanyagot Oroszországból - összesen kétmillió dózisra kötött szerződést a kormány - és Kínából is - összesen 2,5 millió ember beoltásához elegendő adagot. Orosz vakcinából hétfőig 120 ezer érkezett, ebből 20 ezret használtak fel, a kínaiból pedig 275 ezer oltására elegendő adag áll egyelőre rendelkezésre, amivel jelenleg is oltanak. Vagyis a hétfőig legalább egyszer beoltott 721 ezer ember zömében nyugati oltóanyagot kapott, de a kormány az egészségügyben dolgozókat, és a járvány által leginkább veszélyeztetett időseket részesítette előnyben, az AstraZenecával megkezdték a 60 év alatti krónikus betegek oltását is.

Az iskolák esetleges teljes bezárását a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete vetette fel a múlt héten, ám az operatív törzs a fertőzöttségi adatok alapján még nem látta indokoltnak az általános átállást. Nem sokkal később Galgóczi Ágnes, az NNK főosztályvezetője már pedzegette ezt interjúban. Amikor azonban erre rákérdeztünk az operatív törzsnél, kitérő választ kaptunk: felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.

Megkérdeztük az Operatív törzset, elképzelhetőnek tartják-e a plázák bezárását Felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.

A kedden közreadott járványügyi adatokból mindenesetre már látszik, hogy egyre több oktatási intézményben rendelnek el ilyen intézkedést: jelenleg összesen 175 óvodában (hat százalék) egy-egy csoport esetében, 117 óvodában (négy százalék) és 55 általános iskolában (két százalék) rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs. Ezen felül 384 általános iskola egy-két osztályában, valamint 97 általános iskolában a teljes intézményben digitális tanmenetre álltak át. A járvány második hullámának „kifutó időszakában” csak 45 óvodában volt néhány csoportot érintő zárás. és 27 óvodát zártak le teljesen. Ugyanekkor kilenc általános iskolában volt rendkívüli szünet, 88 általánosban egy-két osztályt érintő digitális tanrend, és csak négy olyan intézmény volt, ahol minden osztály digitális oktatásra állt át.

© MTI / Balázs Attila

A kórházban ápoltak száma is folyamatosan nő azóta, hogy a második hullám lecsengésével február 7-én elérte a mélypontot, a 3601 ápoltat. Kedden már 6071 embert ápoltak kórházban, ami csaknem 400 fős ugrást jelent hétfőhöz képest. Aggasztónak tűnik az is, hogy nem csak a kórházban ápoltak és vele párhuzamosan a lélegeztetőgépen fekvő emberek száma emelkedik, de a kórházakban ápoltak közül lélegeztetőgépre kerülők aránya is magasabb most jó másfél százalékkal, mint volt február első felében.

Kérdés, hogy a kormányzat által előrevetített minden korábbinál rosszabb várható fertőzésszámokkal - Orbán Viktor több videóban és péntek reggeli rádióinterjújában is arról beszélt, hogy drámai a helyzet - miként bír el az egészségügy. Orbán az említett pénteki interjújában kiemelte, hogy szabadon 15 831 kórházi ágy van, 2 296 lélegeztetőgéppel felszerelve. Közel háromezer gépre azonban feltehetően nem lesz szükség: a második hullám csúcsán, december hetedikén egyszerre 674 embert ápoltak lélegeztetőgépen. Ezen szám ismeretében különösen visszásan hat, hogy a kormány a koronavírus első hullámában 16 ezer lélegeztetőgépet szerzett be.

Egy éve ez megy. Eddig bírtuk, ezután is bírni fogjuk

- mondta a hvg.hu-nak Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi osztályának korábbi vezetője arra a kérdésünkre, hogyan fogja bírni az egészségügy a harmadik hullámot. Az orvos szerint a számadatok még nem érik el a tavalyi csúcsot, de ha el is érik, akkor azt a 2-3 hetet ki fogja bírni az ellátórendszer, igaz, “jó pár beteg meg fog halni.” Zacher Gábor szerint bár az egészségügy átalakítása a legrosszabbkor jött, de az ezzel járó felmondások egyelőre nem fogják érdemben befolyásolni a betegek ellátását. Arról ugyanakkor a most Hatvanban mentőző toxikológus is beszámolt, hogy feléjük is folyamatosan viszik a mentők a fertőzötteket. "Reggel óta halljuk a rádión, hogy hordják a kollégák a covidosokat, mi is vittünk sajnos megint egyet" - mondta még hétfőn.