Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00af235-f0b9-484e-a34c-a5d457b45f42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nanushkát és az mcule-t is a legjobb százban találjuk.","shortLead":"A Nanushkát és az mcule-t is a legjobb százban találjuk.","id":"20210303_vallalkozas_nanushka_mcule_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00af235-f0b9-484e-a34c-a5d457b45f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9ffb09-6743-4976-9086-2f7a7ea7bc82","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_vallalkozas_nanushka_mcule_lista","timestamp":"2021. március. 03. 15:44","title":"Két magyar cég is bekerült Európa 100 legjobban növekvő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","shortLead":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","id":"20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb759c3-1594-4a36-905c-8fd3b9fc7a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","timestamp":"2021. március. 04. 20:18","title":"74 ezer oltásra jelentkezett magyarnak küldenek ki SMS-t, ez lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy 300 cégnél végzett felmérés szerint a vállalatok 38 százaléka tervez létszámbővítést. A home office lehetőségét hetente legalább egy napra a vállalatok kicsit több, mint fele tartaná meg.","shortLead":"Egy 300 cégnél végzett felmérés szerint a vállalatok 38 százaléka tervez létszámbővítést. A home office lehetőségét...","id":"20210304_cegek_felmeres_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10de7d4b-5948-4bda-ab6a-534efe8d6a2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_cegek_felmeres_munka","timestamp":"2021. március. 04. 05:55","title":"A közepes és nagy magyar cégek 70 százaléka ígér fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos személyen keresztül. Az ügyészség szerint a vállalkozót átverhették.","shortLead":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos...","id":"20210304_orizet_vagohid_ugyved_befolyasolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01586d85-ef26-4bc6-9254-cd5257faa071","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_orizet_vagohid_ugyved_befolyasolas","timestamp":"2021. március. 04. 17:09","title":"Őrizetbe került az olasz milliárdos húsmágnás, és az ügyvédje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","shortLead":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","id":"20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55da25-015f-4575-927f-4ef954ab50cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","timestamp":"2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f80332-7b10-4c4b-a52a-a08ffa031bf6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A XVII. századi leveleknél fontos volt, hogy ne rongálják meg őket.","shortLead":"A XVII. századi leveleknél fontos volt, hogy ne rongálják meg őket.","id":"20210303_Fogaszati_rontgennel_lestek_be_bontatlan_levelekbe_brit_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f80332-7b10-4c4b-a52a-a08ffa031bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f6d465-0f4f-42a1-989b-dff00e16f0f5","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Fogaszati_rontgennel_lestek_be_bontatlan_levelekbe_brit_kutatok","timestamp":"2021. március. 03. 15:30","title":"Fogászati röntgennel lestek bele felbontatlan levelekbe brit kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők több mint negyede 55 évesnél idősebb.\r

","shortLead":"Az álláskeresők több mint negyede 55 évesnél idősebb.\r

","id":"20210303_Nott_a_munkanelkuliek_szama_februarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb69b7a-509c-42b6-863d-901fa3221279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Nott_a_munkanelkuliek_szama_februarban","timestamp":"2021. március. 03. 16:54","title":"300 ezer magyar keres munkahelyet magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]