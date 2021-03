Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arról már elkezdődött az alkudozás, hogy mely üzletek maradhassanak mégis nyitva.","shortLead":"Arról már elkezdődött az alkudozás, hogy mely üzletek maradhassanak mégis nyitva.","id":"20210304_A_dohanyboltok_is_nyitva_maradhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d83960-8077-49dd-b382-3672ad246c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_dohanyboltok_is_nyitva_maradhatnak","timestamp":"2021. március. 04. 15:57","title":"A dohányboltok is nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat a hatásáról.","shortLead":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat...","id":"20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895d67ec-ee13-4fa2-8fc3-fd8aa9e45972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:39","title":"Döntött Németország: a 65 évesnél idősebbek is megkaphatják az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","shortLead":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","id":"20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc541291-3ab4-4a4a-91bc-e4f37ee5139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","timestamp":"2021. március. 04. 17:57","title":"Varga Mihály azt állítja egy levélben, hogy a kormánynak sem eszköze, sem szándéka nincs beavatkozni a médiaviszonyokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chucky baba már rég nem menő.","shortLead":"Chucky baba már rég nem menő.","id":"20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d35fc5-a7a6-430e-82c1-114f5c9bfb83","keywords":null,"link":"/elet/20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","timestamp":"2021. március. 04. 21:55","title":"Érkezik a horrorfilm, amiben egy farmernadrág gyilkolja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva visszafogják a kiadásaikat.","shortLead":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva...","id":"20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ae45-f0fe-4845-b4b5-ac907533dac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 04. 09:31","title":"A boltok forgalmának csökkenése is mutatja, baj van a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef","c_author":"Ká Zoltán","category":"elet","description":"Budapest az újabb lezárás bejelentésének napján.","shortLead":"Budapest az újabb lezárás bejelentésének napján.","id":"20210304_Igy_futnak_neki_a_budapestiek_a_legujabb_lezarasnak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5598f903-6c80-4b01-8c66-7e61ddc31e60","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Igy_futnak_neki_a_budapestiek_a_legujabb_lezarasnak__video","timestamp":"2021. március. 04. 21:00","title":"Mintha mi sem történt volna? Így futnak neki a fővárosiak a legújabb lezárásnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dudáltak a megyei kormányhivatal előtt Szegeden, tiltakoztak a főtéren Hódmezővásárhelyen. A városban áll a bál a három napig tesztelt ingyenes buszjáratok hatósági megtiltása miatt.","shortLead":"Dudáltak a megyei kormányhivatal előtt Szegeden, tiltakoztak a főtéren Hódmezővásárhelyen. A városban áll a bál a három...","id":"20210305_Buszhaboru_hodmezovasarhely_volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49041e6b-8b11-4c9f-bb4f-9ec31c605e7a","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_Buszhaboru_hodmezovasarhely_volanbusz","timestamp":"2021. március. 05. 07:10","title":"Buszháború Vásárhelyen: Márki-Zay politikai akcióról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]