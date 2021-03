Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","shortLead":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","id":"20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b250035-146d-4a95-b9c3-0b83760ce5ee","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","timestamp":"2021. március. 07. 08:29","title":"Megjelent a rendelet az óvodai és iskolai gyermekfelügyeletről"},{"available":true,"c_guid":"554d246f-22fe-4085-966a-9d60ceaaf31b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung telefonjain futó One UI felület frissítéssel a gyártó legújabb, Galaxy S21-szériájának különleges funkciói válnak elérhetővé több korábbi modellen.","shortLead":"A Samsung telefonjain futó One UI felület frissítéssel a gyártó legújabb, Galaxy S21-szériájának különleges funkciói...","id":"20210306_samsung_one_ui_31_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554d246f-22fe-4085-966a-9d60ceaaf31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15e079-8c89-495a-ac30-b52d62094eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_samsung_one_ui_31_funkciok","timestamp":"2021. március. 06. 12:03","title":"Ha Samsungja van, frissítse a telefonja szoftverét, új funkciókat kaphat"},{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan maradhatott nagykövet Szalay-Bobrovniczky Vince.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan...","id":"20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e69d-f941-4586-a870-0300c967d299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","timestamp":"2021. március. 06. 20:51","title":"Több mint 40 ezer eurót fizetett a biztosító a bécsi magyar nagykövet balesete után"},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő nem beszélt arról, hogy elmaradna az egész kampány.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő...","id":"20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc52206c-e4b7-4a3e-8d67-d162d042811d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","timestamp":"2021. március. 05. 09:33","title":"Megírta a kormányzati oldal, hogy technikai hibák miatt elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltüntették a bejelentést"},{"available":true,"c_guid":"6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól a felhasználói profilok.","shortLead":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól...","id":"20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e050beb-f71d-4603-b345-ae9a2019e61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","timestamp":"2021. március. 05. 11:33","title":"Látványos változás jött a Google Chrome-ba, már letöltheti az új kinézeteket"},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","id":"20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083513-86c1-4fef-b570-ff1028c3c8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","timestamp":"2021. március. 06. 21:47","title":"Financial Times: Amerikából szerezne be AstraZeneca-vakcinát az Európai Unió"},{"available":true,"c_guid":"329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű operatőr-rendező szinte gyerekfejjel ismerte meg feleségét, már az első filmjében is szerepelt, 52 évig volt a felesége.



","shortLead":"A világhírű operatőr-rendező szinte gyerekfejjel ismerte meg feleségét, már az első filmjében is szerepelt, 52 évig...","id":"20210305_Koronavirusban_meghalt_Koltai_Lajos_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63ebd5-5038-4a34-a422-039ff8c4fc3a","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Koronavirusban_meghalt_Koltai_Lajos_felesege","timestamp":"2021. március. 05. 09:49","title":"Koronavírusban meghalt Koltai Lajos felesége"},{"available":true,"c_guid":"b44b5f64-5ae0-4c91-a258-802f0dfa4e05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint az ilyen szavak megerősítik a sztereotípiákat, és tárgyiasítják a nőket. ","shortLead":"Az aláírók szerint az ilyen szavak megerősítik a sztereotípiákat, és tárgyiasítják a nőket. ","id":"20210306_olasz_szotat_puttana_no_szinonima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44b5f64-5ae0-4c91-a258-802f0dfa4e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab563b6-3843-42b7-a54a-c6d142b92ea8","keywords":null,"link":"/elet/20210306_olasz_szotat_puttana_no_szinonima","timestamp":"2021. március. 06. 12:21","title":"Levélben kérik a legismertebb olasz szótárt, kerüljön ki a puttana a nő szinonimái közül"}