[{"available":true,"c_guid":"ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","shortLead":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","id":"20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8570b0-1305-4f84-bba2-146346e57057","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","timestamp":"2021. március. 08. 13:17","title":"A kocsiból szemetelőket kezdi figyelni egy intelligens kamerarendszer Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli fülhallgatót.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli...","id":"20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb62d89-ce67-49f7-9f6f-2db6ec86e681","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","timestamp":"2021. március. 09. 16:03","title":"Megmutatta a OnePlus társalapítója, milyen lehet a vezeték nélküli fülhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges oltás miatt – írja a Népszava. \r

","shortLead":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges...","id":"20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7c7c3-de9c-496f-8807-15c117eeae21","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 09. 08:23","title":"Vizsgálatot indít Péterfalvi az oltási rendszer hétvégi megroggyanása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682550bd-cc03-4277-a1ba-5c4849e9b63d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasonlóan más közösségi alapú szolgáltatáshoz a járművek menetbiztonsági rendszereiből érkező adatokat fel lehet használni például arra, hogy előre figyelmeztessék a többi autót. ","shortLead":"Hasonlóan más közösségi alapú szolgáltatáshoz a járművek menetbiztonsági rendszereiből érkező adatokat fel lehet...","id":"20210309_Elore_jelzik_majd_a_csuszos_utszakaszokat_az_Audik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=682550bd-cc03-4277-a1ba-5c4849e9b63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7422c247-3117-4eb2-8043-1d065e67d624","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elore_jelzik_majd_a_csuszos_utszakaszokat_az_Audik","timestamp":"2021. március. 09. 09:53","title":"Előre jelzik majd a csúszós útszakaszokat az Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.","shortLead":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó...","id":"20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22974fc-ad42-4fe2-86d9-cc80dec8a458","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","timestamp":"2021. március. 08. 10:48","title":"15 éve gyilkolhatta meg volt élettársát, most áll bíróság elé egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel Angela Merkel utódja lehet a német kancellári poszton, ha a bajor testvérpárt, a CDU vezetője, Markus Söder nem áll az útjába.","shortLead":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel...","id":"202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e1402-11d8-44b1-981d-77505ab2f23e","keywords":null,"link":"/360/202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","timestamp":"2021. március. 09. 16:00","title":"Rajnai katolikus, aki a protestáns Merkel utódja lehet Németország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237e33a9-cf36-4bbb-8c71-7a704508c467","c_author":"HVG","category":"360","description":"A márkatulajdonos és a dél-afrikai gyártó közös magyarországi céget alapított. ","shortLead":"A márkatulajdonos és a dél-afrikai gyártó közös magyarországi céget alapított. ","id":"202109_heliad__supernova_ujravakszolva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=237e33a9-cf36-4bbb-8c71-7a704508c467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c68be9-e3f5-48ca-a439-bf39c59192a8","keywords":null,"link":"/360/202109_heliad__supernova_ujravakszolva","timestamp":"2021. március. 08. 12:00","title":"Ismét teljesen magyar lett a Helia-D","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33c37de-4305-4119-95e2-bff1f5821795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdik a rendvédelmi dolgozók és katonák oltását, a múlt héten elmaradt oltásokat pótolják, a Szputnyik V vakcinát pedig elkezdték kiszállítani az oltópontokra – hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Megkezdik a rendvédelmi dolgozók és katonák oltását, a múlt héten elmaradt oltásokat pótolják, a Szputnyik V vakcinát...","id":"20210309_operativ_torzs_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33c37de-4305-4119-95e2-bff1f5821795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d7dd22-60df-444d-be3f-fcce66466424","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_operativ_torzs_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 09. 12:48","title":"Müller: Az oltás után egyből még senki ne érezze magát védettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]