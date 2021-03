Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","shortLead":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","id":"20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0941af58-50db-4312-bd45-9b0a1e29bac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","timestamp":"2021. március. 10. 12:03","title":"UV-fény alatt világító nyulakat találtak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán szigorították az előszűrést, a halasztható műtéteket törlik.","shortLead":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán...","id":"20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bacc202-d717-4a70-8a43-67ebed8d04da","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","timestamp":"2021. március. 09. 20:35","title":"Olyan sok a koronavírusos beteg Debrecenben, hogy újabb épületet kell megnyitni nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromnapos hétvégén még át lehet sétálni a Lánchídon, március 17-től a felújítás végéig azonban mindenki előtt lezárják a hidat.\r

","shortLead":"A háromnapos hétvégén még át lehet sétálni a Lánchídon, március 17-től a felújítás végéig azonban mindenki előtt...","id":"20210311_Rakpart_Lanchid_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4beac959-9cc3-47c1-a665-c62da002e760","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Rakpart_Lanchid_SZFE","timestamp":"2021. március. 11. 10:09","title":"Hétvégente ismét a gyalogosoké a rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","shortLead":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","id":"20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee125b-35ab-4458-833e-8322cad4d6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 10:37","title":"Akár 20-szor több vírus is lehet a brit mutáció által fertőzött emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc8c5-75df-4791-aebd-8e0c4a3c27f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy feltöltéssel közel 50 kilométert képes megtenni tisztán elektromosan.","shortLead":"Az újdonság egy feltöltéssel közel 50 kilométert képes megtenni tisztán elektromosan.","id":"20210310_magyarorszagon_a_7_uleses_seat_tarraco_zold_rendszamos_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642cc8c5-75df-4791-aebd-8e0c4a3c27f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd6c6e8-34b8-4c8d-8f45-7b1d3cb9e6f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_magyarorszagon_a_7_uleses_seat_tarraco_zold_rendszamos_valtozata","timestamp":"2021. március. 10. 06:41","title":"Magyarországon a Seat Tarraco zöld rendszámos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpárút, futópálya, fitneszpark és játszótér is lesz a 23 kilométer hosszú dél-pesti zöldfolyosón, amely egy régi iparvágány nyomvonalán köti össze a városrészeket.","shortLead":"Kerékpárút, futópálya, fitneszpark és játszótér is lesz a 23 kilométer hosszú dél-pesti zöldfolyosón, amely egy régi...","id":"20210310_kerekparut_zoldfolyoso_csepel_soroksar_nagy_burma_iparvagany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03614ff-4996-4b87-9148-f8162bc09612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_kerekparut_zoldfolyoso_csepel_soroksar_nagy_burma_iparvagany","timestamp":"2021. március. 10. 17:23","title":"14 milliárdból épülhet a Csepelt és Soroksárt összekötő zöldfolyosós kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0f6043-367c-4e34-97d4-71cb6271fc96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pletyka és szemét – így jellemezte a kétórás beszélgetést az utolsó magyar koronaherceg fia.","shortLead":"Pletyka és szemét – így jellemezte a kétórás beszélgetést az utolsó magyar koronaherceg fia.","id":"20210311_Habsburg_Karolynak_sarkos_velemenye_van_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0f6043-367c-4e34-97d4-71cb6271fc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cdc910-492c-45a7-9c37-32e44a794e57","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Habsburg_Karolynak_sarkos_velemenye_van_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","timestamp":"2021. március. 11. 16:34","title":"Habsburg Károlynak sarkos véleménye van Meghan Markle és Harry herceg interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd használni.","shortLead":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd...","id":"20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc4e04f-d553-48d1-8614-a3d2b05428a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","timestamp":"2021. március. 09. 20:03","title":"2414 km/h-val repül az új harci drón, de az ára igen szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]