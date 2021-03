Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","shortLead":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","id":"20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29317a-8d84-4bdc-89e8-1f31a1f08080","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","timestamp":"2021. március. 04. 13:25","title":"„Mondta Ádám: borda rendel, azóta küzd a végtelennel” – itt az új Pajor Tamás-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","shortLead":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","id":"20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4100fa2-b279-47c6-87c7-96fdabe9973e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","timestamp":"2021. március. 04. 11:33","title":"Videó: Megcsinálták a világ első iMac-jét, amiben az M1 processzor dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","shortLead":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","id":"20210304_Dragulas_tejtermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be5bd43-4cc8-47f9-9875-d8a297147c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Dragulas_tejtermek","timestamp":"2021. március. 04. 21:12","title":"Nagyot emelkedik a tejtermékek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","shortLead":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","id":"20210304_dronfelvetel_etna_kitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591dd787-b8b4-4e46-a054-643538e25559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_dronfelvetel_etna_kitores","timestamp":"2021. március. 04. 15:58","title":"Elképesztő drónfelvétel készült az Etna kitöréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98de8e-98cf-469d-8078-5bc1284761a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyáltalán nem említette az óvodák és az általános iskolák mellett a bölcsődéket, ezért a tippelgetésen kívül nem maradt más, mint várni a kormányrendeletre.","shortLead":"A kormány egyáltalán nem említette az óvodák és az általános iskolák mellett a bölcsődéket, ezért a tippelgetésen kívül...","id":"20210304_onkormanyzatok_bolcsodek_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea98de8e-98cf-469d-8078-5bc1284761a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3633ee5a-7f5a-4eb0-801b-9bcd6bbcd7c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_onkormanyzatok_bolcsodek_bezaras","timestamp":"2021. március. 04. 17:49","title":"Az önkormányzatok sem tudják, nyitva maradnak-e a bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","shortLead":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","id":"20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1159d696-f718-46fe-9ca9-b0be5503cf18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","timestamp":"2021. március. 04. 10:49","title":"Nem épülhet meg Kazincbarcika első gyorsétterme, mert egy játszótér helyén lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb4343-b49c-41ad-87e8-ac42cfa31b90","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Átmeneti problémát feltehetően okozott a tatabányai kórház egyes osztályainak működésében, hogy többen nem írták alá hétfőn a szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, de szerdán nem látszott, hogy káosz lenne a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Az biztos, hogy az egyik érintett osztályon sokat kellett várni, de volt, ahol meg sem érezték a váltást.","shortLead":"Átmeneti problémát feltehetően okozott a tatabányai kórház egyes osztályainak működésében, hogy többen nem írták alá...","id":"20210304_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_tatabanya_szent_borbala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb4343-b49c-41ad-87e8-ac42cfa31b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649f8f7-a18e-43d1-8ea1-e18633ded448","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_tatabanya_szent_borbala","timestamp":"2021. március. 04. 16:00","title":"A betegellátás zajlik, de vannak problémák az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég megváltozott.","shortLead":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég...","id":"20210305_lidl_autoberles_lizingeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6711ad-2599-4492-936b-4846599e9643","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_lidl_autoberles_lizingeles","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A Lidl mélyebbre ássa magát az autópiacon, már többféle kocsit is kínálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]