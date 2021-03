Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többé nem kér a díjból, és nem is szerepel a gálán.","shortLead":"Többé nem kér a díjból, és nem is szerepel a gálán.","id":"20210312_The_Weeknd_nagyon_beragott_a_bizottsagra_bojkottalja_a_Grammyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04d1f27-2137-4fec-8ef4-778760eaa81f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_The_Weeknd_nagyon_beragott_a_bizottsagra_bojkottalja_a_Grammyt","timestamp":"2021. március. 12. 10:37","title":"The Weeknd nagyon berágott a bizottságra, bojkottálja a Grammyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilenc, benzinkutaknál működő éttermet üzemeltet a cég, amely hamarosan a Molhoz kerül. ","shortLead":"Kilenc, benzinkutaknál működő éttermet üzemeltet a cég, amely hamarosan a Molhoz kerül. ","id":"20210311_Mol_Marche_ettermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fc3036-3639-4aa2-9e05-6281123643f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Mol_Marche_ettermek","timestamp":"2021. március. 11. 11:01","title":"Megveszi a Mol a Marché éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Három újságíró és két szerkesztőség vehette át a Csengery-díjat a főpolgármestertől.","shortLead":"Három újságíró és két szerkesztőség vehette át a Csengery-díjat a főpolgármestertől.","id":"20210312_csengerydij_budapest_sajto_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4011e76-92f5-41c6-9cd6-799983fa5ca6","keywords":null,"link":"/kultura/20210312_csengerydij_budapest_sajto_karacsony","timestamp":"2021. március. 12. 16:34","title":"A Klubrádió teljes szerkesztősége is megkapta Budapest sajtódíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","shortLead":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","id":"20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfee592-081e-4469-938f-f6cc5bb7966e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","timestamp":"2021. március. 12. 04:42","title":"Toyota az Apple-nek: Az autógyártásban 40 évig kell kiszolgálni a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabály az szabály.","shortLead":"A szabály az szabály.","id":"20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbf6efa-6144-45af-9fb3-4e0f4c0f21c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","timestamp":"2021. március. 11. 08:14","title":"Tréleren vitték el a Lamborghinit, mert a gazdája elkésett az \"útadóval\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Danubia Pharma korábban soha nem vállalt még hasonló kaliberű megbízást.","shortLead":"A Danubia Pharma korábban soha nem vállalt még hasonló kaliberű megbízást.","id":"20210312_danubia_pharma_kft_vakcina_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a2095e-d803-4661-8451-ead5179850fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_danubia_pharma_kft_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. március. 12. 18:29","title":"Nem világos, mi a szerepe a kínai vakcinabeszerzésbe bevont magyar cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82235f5-af22-4086-a227-528b671ecae5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyanú szerint miatta is tűnt el az Európa egyik legszegényebb országának bankrendszeréből egymilliárd dollár.","shortLead":"A gyanú szerint miatta is tűnt el az Európa egyik legszegényebb országának bankrendszeréből egymilliárd dollár.","id":"20210311_moldova_nemzeti_bank_lopas_egymilliard_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82235f5-af22-4086-a227-528b671ecae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9872ca4f-3bc6-4342-b43e-349c64c46433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_moldova_nemzeti_bank_lopas_egymilliard_dollar","timestamp":"2021. március. 11. 17:48","title":"Őrizetbe vették a moldovai nemzeti bank egyik vezetőjét az \"évszázad lopása\" után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a hvg.hu publicistájának az inzultálása miatt.","shortLead":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a hvg.hu...","id":"20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847003-308d-4f47-b497-877c4fea8887","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","timestamp":"2021. március. 12. 18:15","title":"Vádat emelt az ügyészség Bede Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]