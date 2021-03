Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

195-tel nőtt a koronavírus magyarországi áldozatainak száma. Velük együtt már 17 421 ember halt bele a vírus szövődményeibe. Annyi haláleset egy napon még soha nem volt, mint most, az eddigi mélypont 2020. december 5-e volt, 193 koronavírusos áldozattal.

Kórházban 10 284 embert ápolnak, 440-nel többet, mint egy napja. Közülük 1167-en vannak lélegeztetőgépen, az egy nappal korábbinál 100-zal többen. Mindkét adat a legrosszabb a járvány kezdete óta.

Mindössze 3456 újabb fertőzöttet diagnosztizáltak, ami nagyon kevés az elmúlt napokhoz képest, de szintén nagyon kevés, mindössze 13 649 teszt elvégzésével jött ki ez (ennyire kevés tesztet utoljára március 1-jén jelentettek), vagyis az elvégzett tesztek 25,3 százaléka lett pozitív. Az adatszolgáltatás héten belüli ingadozásai miatt ezt általában az egy héttel korábbi számmal érdemes összevetni – múlt szerdán 8312 új fertőzött került be a statisztikába –, de most ez is torzíthat, mivel még a hosszú hétvége teszteredményei kerülhetnek most az adatok közé.

Eközben 2382 embert minősítettek gyógyultnak, így az aktív esetszám 879 fővel nőtt, 156 096-ra. Ez a legmagasabb szám idén, utoljára szilveszterkor volt ennél magasabb az aktív esetszám.

Az oltási adatokon látszik, hogy a hosszú hétvége után kedden újra beindultak az oltások. Tegnap 50 269 embert oltottak be – ez múlt péntek óta a legmagasabb szám –, összesen már 1 397 342-t. 7241 fővel 406 746-ra nőtt azoknak a száma, akik már mindkét dózist megkapták.