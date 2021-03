Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","shortLead":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","id":"20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057b5391-6436-4227-ae3e-2850aa438be0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","timestamp":"2021. március. 18. 15:35","title":"Angelina Jolie családon belüli erőszakkal vádolja Brad Pittet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","id":"20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d729-276b-40d9-980a-afdf2fe92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","timestamp":"2021. március. 18. 06:10","title":"Poszt-Covid ambulanciákat állíthatnak fel a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","shortLead":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","id":"20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fb490d-61f0-4764-9682-2c335fdbd661","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","timestamp":"2021. március. 17. 05:19","title":"BL: Könnyedén jutott a nyolc közé a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon, de már otthon folytathatja a gyógyulást.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon...","id":"20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb587f0-44af-4dc3-8a3a-907f6f10d098","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 17. 08:35","title":"Tiger Woods elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most. A kormányzati tájékoztató honlap először több lélegeztetett betegről írt, az adatot később módosították. ","shortLead":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most...","id":"20210317_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b3119-87dd-4580-9f44-8bca811fd2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 17. 09:17","title":"195 újabb áldozata van a koronavírusnak, tízezernél is többen vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket is beengednek.","shortLead":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket...","id":"20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e3ee27-4c7d-40e3-9542-81ff5e2719b9","keywords":null,"link":"/sport/20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 16:22","title":"Korlátozott számban, de beengednének nézőket idén a wimbledoni tenisztornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]