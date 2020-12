Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf754bf-6386-4259-b599-4159c66c37c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére a rendőrök segítségével sikerült kimenteni. ","shortLead":"Szerencsére a rendőrök segítségével sikerült kimenteni. ","id":"20201224_Karacsony_godor_kutya_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf754bf-6386-4259-b599-4159c66c37c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e47633-ff3d-4fa8-8965-1b425f38e6d9","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Karacsony_godor_kutya_rendorseg","timestamp":"2020. december. 24. 12:12","title":"Karácsony előtt esett kétméteres gödörbe Szutyok, a kutya - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","shortLead":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","id":"20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa739f79-3538-41cc-a0e1-f5e2f2377c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","timestamp":"2020. december. 23. 11:21","title":"A Daciától érkezett a Lada új főtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78141a29-05c4-4c1b-ad1e-94140398d558","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"itthon","description":"Ahány ember, annyi szokás. Ez a koronavírus idejére is igaz – derült ki nagy éves kérdőívünkből, amelyben 2020 értékelésére kértük olvasóinkat. Szerencsére több mint hétezren megtették, így pedig levonhattunk néhány következtetést. ","shortLead":"Ahány ember, annyi szokás. Ez a koronavírus idejére is igaz – derült ki nagy éves kérdőívünkből, amelyben 2020...","id":"20201224_Kevesebb_penz_tobb_Adria__Igy_eltek_meg_az_evet_a_hvghu_olvasoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78141a29-05c4-4c1b-ad1e-94140398d558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30367610-4b4b-4745-a687-1a24fca3d910","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Kevesebb_penz_tobb_Adria__Igy_eltek_meg_az_evet_a_hvghu_olvasoi","timestamp":"2020. december. 24. 07:00","title":"Kevesebb pénz, több Adria – Így élték meg az évet a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos novemberben. Bár biológiai értelemben a kijelentés képtelenség, jól tükrözi a 2020-as járvány nehezen magyarázható fordulatait. ","shortLead":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos...","id":"202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d00c08-d61b-4141-a669-429f433afd08","keywords":null,"link":"/360/202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 24. 13:45","title":"Nem vált be a kormány idei taktikája a vírus ellen – 2020 Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek a házhoz szállításban dolgozók.","shortLead":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek...","id":"20201223_futarhutte_jokai_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddec078-b7f8-4d38-ab80-ab794dbd421c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_futarhutte_jokai_ter","timestamp":"2020. december. 23. 16:30","title":"Futárhüttét nyitott az önkormányzat a budapesti Jókai téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig háromszor annyian jelentkeztek, mint 2019-ben. Sokan most tették le a tavasszal a járványhelyzet miatt elhalasztott vizsgájukat.","shortLead":"Pedig háromszor annyian jelentkeztek, mint 2019-ben. Sokan most tették le a tavasszal a járványhelyzet miatt...","id":"20201222_oszi_erettsegi_eredmenyei_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f04862-734b-4d4f-866a-7d6beddf23da","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_oszi_erettsegi_eredmenyei_emmi","timestamp":"2020. december. 22. 19:12","title":"Jóval kevesebben buktak meg az őszi érettségin, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b09412-46b3-4af0-89c9-552905113d03","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Sok kézen megfordult, különleges sziget sorsa tartja izgalomban az olasz Riviéra szerelmeseit. Az ukrán vevőjelölt kísérletét meghiúsította az olasz állam, de az utolsó szót még nem mondták ki.","shortLead":"Sok kézen megfordult, különleges sziget sorsa tartja izgalomban az olasz Riviéra szerelmeseit. Az ukrán vevőjelölt...","id":"202051__olasz_riviera__ukran_ajanlat__allami_beavatkozas__senki_szigete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b09412-46b3-4af0-89c9-552905113d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d576c7-e089-4b1b-86ce-a37be3d5e0df","keywords":null,"link":"/360/202051__olasz_riviera__ukran_ajanlat__allami_beavatkozas__senki_szigete","timestamp":"2020. december. 23. 17:00","title":"A dolce vita szigetét ukrán oligarcha venné meg, de az olasz állam nem hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]