[{"available":true,"c_guid":"2f816860-af42-43eb-a859-825080825377","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden kitalációnál sokkolóbb, hogy valós az alapja. Rosamund Pike a Holtodiglanért nem, de ezért a filmért megkapta a Golden Globe-ot. Megnéztük.","shortLead":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden...","id":"20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f816860-af42-43eb-a859-825080825377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b03d2-6b96-40a8-a975-021d80c7b88e","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","timestamp":"2021. március. 03. 18:00","title":"Anyád mostantól az én tulajdonom, és nem tehetsz ellene semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Amióta megkezdődött a tömeges oltás, Szerbia minden nemzetközi összehasonlítás szerint az első pillanattól kezdve ott van a világ élvonalában. Ennek persze megvannak az egyáltalán nem titokzatos okai, írja szerzőnk.","shortLead":"Amióta megkezdődött a tömeges oltás, Szerbia minden nemzetközi összehasonlítás szerint az első pillanattól kezdve ott...","id":"20210302_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Ahogy_az_oltas_zajlik_az_a_szerb_csoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02aef60-3250-4ad0-92a1-7b5c76350390","keywords":null,"link":"/360/20210302_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Ahogy_az_oltas_zajlik_az_a_szerb_csoda","timestamp":"2021. március. 02. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Ahogy az oltás zajlik, az a szerb csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legalapvetőbb maszkviselési szabályokat sem tartják be Fekete-Győr András szerint a budapesti Las Vegas Casinóban.","shortLead":"A legalapvetőbb maszkviselési szabályokat sem tartják be Fekete-Győr András szerint a budapesti Las Vegas Casinóban.","id":"20210302_feketegyor_kaszino_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033cb4a8-e245-46ae-8343-2cff69e0ac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_feketegyor_kaszino_feljelentes","timestamp":"2021. március. 02. 16:19","title":"Kaszinót jelentett fel a Momentum a járványügyi szabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","shortLead":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","id":"20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66d02-7fd5-48bc-a189-899d5f6f02d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","timestamp":"2021. március. 02. 15:03","title":"Felszállt az ausztrálok pilóta nélküli gépe, ami pajzsként védhet más repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","shortLead":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","id":"20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26b0c2-8fc2-42ff-9214-e552f54dad90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","timestamp":"2021. március. 03. 06:41","title":"521 lóerő és zöld rendszám, itt a szupersportos BMW 745Le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság szerint a három cég egyeztetett arról, hogy a közbeszerzéseken meghatározzák az ajánlati áraikat és a nyertes személyét. ","shortLead":"A hatóság szerint a három cég egyeztetett arról, hogy a közbeszerzéseken meghatározzák az ajánlati áraikat és a nyertes...","id":"20210303_gvh_egeszsegugy_tender_kozbeszerzes_kartell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2465e5d3-684b-4308-8371-8eb712afa76a","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_gvh_egeszsegugy_tender_kozbeszerzes_kartell","timestamp":"2021. március. 03. 19:47","title":"A GVH 660 millió forintra bírságolt egészségügyi tendereket felosztó cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Gyermekkoráról és a női kutatók helyzetéről is beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi szemináriumán. ","shortLead":"Gyermekkoráról és a női kutatók helyzetéről is beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi...","id":"20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908d1a-99e8-465e-99de-a0dcf902b66f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap","timestamp":"2021. március. 03. 12:59","title":"Karikó Katalin: „Meg kell nyernünk a versenyfutást, gyorsabban kell oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]