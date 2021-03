Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát veszélyt - írja a Népszava a Publicus Intézet felmérésére hivatkozva. ","shortLead":"A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát...","id":"20210320_Sokkal_nagyobb_veszelyt_latnak_a_fideszes_szavazok_Sorosban_mint_Putyinban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afa63c5-d6af-424d-ae87-d6e67446e0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Sokkal_nagyobb_veszelyt_latnak_a_fideszes_szavazok_Sorosban_mint_Putyinban","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Sokkal nagyobb veszélyt látnak a fideszes szavazók Sorosban, mint Putyinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bb3015-40a2-463b-bdb2-e7d79f8e9b8f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miért csökkent a termelés a munkások államában, milyen méreteket öltött a terror, ki volt az a két, későbbi horthysta miniszterelnök, aki a vörösöket szolgálta? Ezeket a kérdéseket is körbejárja a kutató a Tanácsköztársaságról most megjelent kötetében.","shortLead":"Miért csökkent a termelés a munkások államában, milyen méreteket öltött a terror, ki volt az a két, későbbi horthysta...","id":"202111__hatos_pal_tortenesz__tanacskoztarsasagrol_generacios_forradalomrol__temettek_amunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bb3015-40a2-463b-bdb2-e7d79f8e9b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742bbe95-c726-400a-8b37-772aebfd7f23","keywords":null,"link":"/360/202111__hatos_pal_tortenesz__tanacskoztarsasagrol_generacios_forradalomrol__temettek_amunkat","timestamp":"2021. március. 20. 11:00","title":"Hatos Pál történész: Nem lehet kiradírozni a magyar történelemből a Tanácsköztársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","shortLead":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","id":"202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4e041f-b95b-4ac9-a51d-12b50c7a992b","keywords":null,"link":"/360/202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","timestamp":"2021. március. 20. 11:15","title":"Paranoia, vívódásokról árulkodó arcok - Don Carlos a Radnóti színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","shortLead":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","id":"20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da88fad-c34b-4c15-8ab2-482b7b0ef998","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","timestamp":"2021. március. 21. 20:53","title":"150 millióan is részt vehetnek az indiai hindu fesztiválon, az egészségügyi minisztérium aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve hatalomra jutott. Most is úgy néz ki, ő a legnépszerűbb örmény politikus, és a jelek szerint Putyin orosz elnök is mellette tette le a voksát.","shortLead":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve...","id":"202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c95c6e-1a94-4944-b59a-5fa3ebd57737","keywords":null,"link":"/360/202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","timestamp":"2021. március. 20. 13:30","title":"Örményország belpolitikai válsággal fizet az elvesztett karabahi háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","id":"20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c9320-9d76-4418-b84b-3beb84300189","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","timestamp":"2021. március. 21. 10:50","title":"Vilmos herceg próbálta kibékíteni a királyi családot és Harry hercegéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]