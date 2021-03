Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926b2fe-efc7-448f-a00b-b2b4cd6faca2","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","timestamp":"2021. március. 22. 10:51","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai vakcinának csak a behozatalát engedélyezték, hogy be lehessen vizsgálni laborban.","shortLead":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai...","id":"20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a31b5a0-553c-4a54-8ecb-daa4e2027522","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","timestamp":"2021. március. 22. 16:48","title":"A két újabb vakcina közül csak az indiainak van már gyógyszer-alkalmazási engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e4e9ce-4dfa-4198-89d1-829f460f9c58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ítélet szerint a sztrájk, amennyiben a munkakörülmények javítása vagy béremelés elérése a célja, nem minősíthető rendkívüli körülménynek.\r

","shortLead":"Amilyen híres volt, olyan elfeledett lett. Minden idők egyik legsikeresebb filmje, a kilencszeres Oscar-díjas Az angol...","id":"20210322_Almasy_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a9ddba-435e-46f7-867d-2d7c2fe5ba35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa88a2-ccee-4ad3-adec-1d7910dab1a0","keywords":null,"link":"/360/20210322_Almasy_Laszlo","timestamp":"2021. március. 22. 15:10","title":"Motoros, repülő, katona, kém és világhírű Afrika-kutató – 70 éve halt meg Almásy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. Teljességgel bizonytalan azonban, hogy ez meddig tart és mekkora áremelkedést hozhat.","shortLead":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. Teljességgel...","id":"202109__otthonteremtes_h_itelvalasztas_makacs_arak__kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de49749-59d8-47e1-a915-b19a044ae0be","keywords":null,"link":"/360/202109__otthonteremtes_h_itelvalasztas_makacs_arak__kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2021. március. 23. 13:00","title":"Élénkül a lakáspiac, de a drágulást a vevők nem sokáig bírhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b164f563-094b-4525-8cbc-2d6434af834f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvánosságra hozták a dél-koreai kompakt szabadidőautó hivatalos árait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a dél-koreai kompakt szabadidőautó hivatalos árait.","id":"20210324_magyarorszagon_a_legkisebb_hyundai_suv_a_vadonatuj_bayon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b164f563-094b-4525-8cbc-2d6434af834f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5ffc1-b2a3-4489-bf1f-5123e72b7652","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_magyarorszagon_a_legkisebb_hyundai_suv_a_vadonatuj_bayon","timestamp":"2021. március. 24. 06:41","title":"Magyarországon a legkisebb Hyundai SUV, a vadonatúj Bayon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]