[{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan tud, de sokan mégis bizonytalanok még benne: az 5G-nek nincs egészségkárosító hatása.","shortLead":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan...","id":"20210324_5g_halozat_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abbcb2-ddd8-4c48-8638-247d238af2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_5g_halozat_kutatas","timestamp":"2021. március. 24. 10:59","title":"Újabb kutatás mondta ki: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország öt napra zárt volna be, de a kancellár az utolsó pillanatban változtatott a terven.","shortLead":"Németország öt napra zárt volna be, de a kancellár az utolsó pillanatban változtatott a terven.","id":"20210324_nemetorszag_lezaras_husvet_angela_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ca6603-024b-43e4-ac01-523059decf19","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_nemetorszag_lezaras_husvet_angela_merkel","timestamp":"2021. március. 24. 13:22","title":"Merkel visszavonta a nagy húsvéti zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","shortLead":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","id":"20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588cfc44-a387-42c6-9ab5-fa17d44dae19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","timestamp":"2021. március. 24. 11:21","title":"A német prémiumautókat veszi célkeresztbe a Kia 5 méteres újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött életterek pedig kedveznek a kórokozók és betegséget hordozó állatoknak.","shortLead":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött...","id":"20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7a698-8131-454f-8590-2f73d4cec6b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","timestamp":"2021. március. 24. 14:03","title":"Kutatók szerint összefüggés van a fakitermelés és a járványok kialakulása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják az előfoglalási jogot.","shortLead":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják...","id":"20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258ac21-bcc9-4311-ba46-7a70eb5edeeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","timestamp":"2021. március. 24. 05:19","title":"Visszafizeti a regisztrációs díjakat a Nemzetközi Oltóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is beszélve.\r

","shortLead":"Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is...","id":"20210325_Vakcinalaz_dul_a_dark_weben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12906882-5a8e-4ece-a724-e62786c7d008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Vakcinalaz_dul_a_dark_weben_is","timestamp":"2021. március. 25. 15:43","title":"Vakcinaláz dúl a dark weben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","shortLead":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","id":"20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d235857b-27b6-4fc6-a960-6d1b8e65f3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","timestamp":"2021. március. 25. 06:50","title":"Csökken az üzemanyagok jövedéki adója áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok a tulajdonképpen korlátozások nélkül élő Oroszországban.","shortLead":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok...","id":"20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ee2e84-a6a7-48e1-8417-9edfeb8d2c85","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","timestamp":"2021. március. 24. 21:31","title":"A lezárások miatt terjed a koronavírus Európában az orosz kormányfőhelyettes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]