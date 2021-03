Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A csütörtöki Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy ha meglesz a 2,5 millió beoltott magyar, egy héten belül kinyitnak az iskolák, a tanárokat pedig beoltják az újranyitás előtt. Másnap Orbán Viktor be is mondta, hogy április 19-én nyithatnak az iskolák.

Erre reagált még pénteken a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, amely szerint életveszélyes ötlet, hogy a tanároknak azelőtt kelljen visszamenniük az iskolákba, hogy a védettség kialakulna, sőt, egy felmérés szerint sokan sztrájkolnának is.

Most a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán szólt be a szakszervezetnek, mondván korábban a PDSZ kérte a tanárok beoltását, így "joggal gondolhatnánk, hogy a PDSZ elégedett. Ha a kormányt nem is, legalább saját magukat megdicsérik: követeléseik teljesültek. Sokan vannak, akik a tanárokhoz hasonlóan munkájukból adódóan naponta sok emberrel találkoznak és nem jutnak soron kívül oltáshoz. A jövő nemzedékek oktatása és nevelés kétségkívül az egyik legfelelősségteljesebb feladat. Ezért volt indokolt a PDSZ kérése és a kormány döntése. A szakszervezet kérésének teljesítése után is a kormányt szidalmazza és a tanárokat próbálja - egyébként sikertelenül - az iskolák több mint három hét múlva esedékes nyitása ellen hangolni. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy a PDSZ-nek mind az iskolai oktatás, mind az általuk képviselt tanárok másodlagosak. Az elsődleges a kormánnyal való konfliktuskeresés. A járvány legnehezebb időszakában is. Ez egyszerre felelőtlen és sajnálatos."