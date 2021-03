Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel a harcot a 3-as BMW és az Audi A4 ellen. Ezúttal a leggyengébb, legolcsóbbnak ígérkező B3-as változatát próbáltuk ki. ","shortLead":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel...","id":"20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af035661-f918-414e-97f2-4cf720dc3d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. március. 28. 17:00","title":"Hogy mondják svédül, hogy utolsó mohikán? Teszten a lágyhibrid Volvo S60 B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8240dbe-5296-455c-bd2c-0154848d036d","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Hosszú és zavaros időszak után tíz évvel ezelőtt megszületett a kormányrendelet az intézményen kívüli szülés szabályairól. A jogszabályi háttér biztonságot adott a nőknek, ami az elmúlt években az otthonszülések számának növekedéséhez vezetett. Az otthonszülést választó anyák ugyanakkor még mindig sokszor kerülnek konfliktusba a védőnőkkel, gyermekorvosokkal. De hogyan lett alapértelmezett, hogy a nők kórházban szülnek? És mit jelent ma a háborítatlan szülés?","shortLead":"Hosszú és zavaros időszak után tíz évvel ezelőtt megszületett a kormányrendelet az intézményen kívüli szülés...","id":"20210328_Ki_mondja_meg_hogy_hol_biztonsagos_a_szules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8240dbe-5296-455c-bd2c-0154848d036d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecbcab4-7256-4017-bb6d-175473af7c26","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Ki_mondja_meg_hogy_hol_biztonsagos_a_szules","timestamp":"2021. március. 28. 20:00","title":"Ki mondja meg, hogy hol biztonságos a szülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nacionalizmusról és az álhírekről készített felmérés meglepő eredményeket hozott.","shortLead":"A nacionalizmusról és az álhírekről készített felmérés meglepő eredményeket hozott.","id":"20210329_romania_felmeres_erdely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b719c08-d6e7-4d9e-8927-18dbc26ab3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_romania_felmeres_erdely","timestamp":"2021. március. 29. 15:07","title":"Egy felmérés szerint a románok fele úgy gondolja, Magyarország el akarja szakítani Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható készítményeket hamisítottak.","shortLead":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható...","id":"20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670e385e-5aa3-47f9-9d46-e28d7e0ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 14:23","title":"Illegális gyógyszergyárra csapott le a rendőrség Zsámbékon, 9 millió tablettát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják az éghajlatváltozást.","shortLead":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják...","id":"20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563aa25-047d-41fb-8b54-16e7d0164569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","timestamp":"2021. március. 30. 09:33","title":"20 000 nagy teljesítményű videokártyát kötnek össze, hogy megtudják, mit hozhat a jövő a Föld számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","shortLead":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","id":"20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b76dd-5616-46e3-b61b-357a581df553","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","timestamp":"2021. március. 28. 18:20","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Mexikóban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]