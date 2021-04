Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"SUP-osokat kellett kimenteni a tóból.\r

","shortLead":"SUP-osokat kellett kimenteni a tóból.\r

","id":"20210403_vizirendorok_balaton_mentes_sup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada0ce4-2d2e-45ed-93f2-cbd0df91a8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_vizirendorok_balaton_mentes_sup","timestamp":"2021. április. 03. 10:49","title":"Máris volt dolguk a balatoni vízirendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","shortLead":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","id":"20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c460197a-8db5-4ed4-907b-170a8bc13380","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Bulgária miniszterelnöke a korrupciós vádak ellenére a helyén maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","shortLead":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","id":"20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02b056-c95b-49fd-913c-39277b7d0631","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","timestamp":"2021. április. 04. 19:39","title":"Romániában két koronavírusos gyerek van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső oldalszalagja.\r

","shortLead":"A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső...","id":"20210403_foci_eb_kalmar_zsolt_serules_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a473d-3e30-4f01-9ebe-2f7b9ba7e69b","keywords":null,"link":"/sport/20210403_foci_eb_kalmar_zsolt_serules_magyar_valogatott","timestamp":"2021. április. 03. 22:35","title":"Súlyosan megsérült Kalmár Zsolt, lemaradhat az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6ee286-9b50-433e-8bd9-ab25aced168c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20 FE), érthető, ha imádják a felhasználók. A Samsung egy újabb változatát is kiadja, azonban ennél be kell érni a 4G-s kapcsolattal.","shortLead":"Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20...","id":"20210403_samsung_galaxy_s20_fe_4g_lte_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6ee286-9b50-433e-8bd9-ab25aced168c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c5799e-dd60-4b52-b6fb-872c848ff7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_samsung_galaxy_s20_fe_4g_lte_2021","timestamp":"2021. április. 03. 10:03","title":"Hiába írunk 2021-et, újabb Galaxy S20 FE érkezik a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","id":"20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79b1a0d-8864-4e6f-b35f-ae3aa7d6e25c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","timestamp":"2021. április. 03. 11:32","title":"Orbán: 83 ezer embert oltunk be ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Május első felében „küldjük” oltóanyagot, a külügyminiszter szerint addigra nálunk már lesz annyi vakcina, hogy mindenkit be tudjanak oltani.","shortLead":"Május első felében „küldjük” oltóanyagot, a külügyminiszter szerint addigra nálunk már lesz annyi vakcina...","id":"20210403_szijjarto_magyarorszag_vakcina_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1889c9-6e5f-467d-ae88-cfbd48e7417c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_szijjarto_magyarorszag_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. április. 03. 15:21","title":"Szijjártó: Magyarország 40 ezer vakcinát ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]