Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Kétszer- háromszor annyi gyerek van kórházban, mind a járvány korábbi szakaszaiban – mondta Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az ATV Híradónak. Mint nyilatkozta, sok kórház vezetőjével beszélt, és ugyanazt tapasztalják:

Azt látjuk országszerte, hogy a harmadik hullámban a vírusnak alapvetően az a sajátsága, hogy gyorsabban terjed, sokkal több a [beteg] gyerek, az olyan is, aki kórházi kezelést igényel.

Volt már gyerek, akit lélegeztetni kellett, illetve Velkey szerint gyerekeknél létezik egy másik betegség is: a sokszervi gyulladásos betegség, ami egy hónappal az akkut fertőzés után jelentkezik. A szakember szerint néhány nap küzdelem után még mindenkit sikerült megmenteniük, akinél ez jelentkezett.

A várandós édesanyák betegsége is előfordul, ez nem ritkán koraszüléshez vezet, sőt, olyan eset is van, amikor az újszülött is koronavírus fertőzött lesz. Velkey elmondta, hogy a koraszülütt osztályok is kezelnek covidos babákat. Az esetek legtöbbjében gyógyulnak, de komoly erőpróbát jelent.

Amikor az iskolák április 19-i nyitásáról kérdezte a Híradó, Velkey azt monta: nehéz kérdés, van előnye és hátránya is.