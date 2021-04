Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett véletlenül lépett a gázra.","shortLead":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett...","id":"20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5ec4d-9485-4976-9874-7d14145ee447","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","timestamp":"2021. április. 07. 19:58","title":"70 helyett közel 140-nel hajtott Tiger Woods, amikor balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","shortLead":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","id":"20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3f42-e010-490e-88ff-e0f6d1ae69b0","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","timestamp":"2021. április. 07. 09:57","title":"Húszezernél is kevesebb külföldi jött Magyarországra februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti, írja szerzőnk. ","shortLead":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti...","id":"20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005017b-f032-4d00-8435-0694d1ff6796","keywords":null,"link":"/360/20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","timestamp":"2021. április. 07. 13:05","title":"Molnár Péter: Ezért konzervatív mindenki, aki a NER-t ellenzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","id":"20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a03108c-d8dd-414b-ba3e-007a395002ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 06. 12:27","title":"Müller Cecília: Kritikával kell kezelni az alacsony fertőzésszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat busz, két villamos és három troli vonalán már most sűrítik a járatokat 20 és 22 óra között, a jövő héttől még több járatsűrítés következik.","shortLead":"Hat busz, két villamos és három troli vonalán már most sűrítik a járatokat 20 és 22 óra között, a jövő héttől még több...","id":"20210407_bkk_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7882ae-9383-4fdb-9dfa-1a47b843c11d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_bkk_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. április. 07. 19:08","title":"A későbbi kijárási tilalomhoz igazítja a menetrendjét a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemrég egy szakkommentátori állásból a véleményéért elküldött focimenedzser szomorúnak nevezte, hogy bárki elveszítheti állását a véleményéért.","shortLead":"A nemrég egy szakkommentátori állásból a véleményéért elküldött focimenedzser szomorúnak nevezte, hogy bárki...","id":"20210406_petry_zsolt_kirugasa_reagalt_hrutka_janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b3995-bb52-4758-87a2-1103142c76d6","keywords":null,"link":"/elet/20210406_petry_zsolt_kirugasa_reagalt_hrutka_janos","timestamp":"2021. április. 06. 19:42","title":"Hrutka János Petry Zsolt kirúgásáról: Szomorú, hogy minden és mindenki csak eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]