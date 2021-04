Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7abb4e-139d-4e9b-8ff3-364bf1a2cdc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta. A tiszti főorvos arra figyelmeztetett, hogy továbbra is arcmaszkot kell hordani. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta...","id":"20210407_operativ_torzs_koronavirus_gyorgy_istvan_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7abb4e-139d-4e9b-8ff3-364bf1a2cdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6fcc7d-06f4-4d5a-8939-7703d88cef16","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_operativ_torzs_koronavirus_gyorgy_istvan_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 07. 12:51","title":"Müller Cecília: A szerdai rekord halálozási számot részben adattorlódás okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","shortLead":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","id":"20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1633a87-fac3-4656-9510-13cf0419568b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","timestamp":"2021. április. 07. 13:52","title":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554dea49-9117-4203-a682-abb3dbf94aa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit színész 54 éves volt. Agytumor következtében hunyt el.","shortLead":"A brit színész 54 éves volt. Agytumor következtében hunyt el.","id":"20210406_paul_ritter_agytumor_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554dea49-9117-4203-a682-abb3dbf94aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6641b34c-5d4b-4a81-bb41-f4870cf27ed3","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_paul_ritter_agytumor_szinesz","timestamp":"2021. április. 06. 16:31","title":"Elhunyt Paul Ritter, a Harry Potter és a Csernobil színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","shortLead":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","id":"20210406_nyitas_ikea_mobelix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525287d-2035-44db-a0ab-548ae7b03f01","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_nyitas_ikea_mobelix","timestamp":"2021. április. 06. 20:12","title":"Az IKEA még nem nyit, a Möbelix szerdától már várja a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","id":"20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609500f1-df6e-4831-bdb2-160c9ca16c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","timestamp":"2021. április. 07. 09:21","title":"Magyar designer csapta le a legújabb autók tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni, hogy saját ellenakciót indított.","shortLead":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni...","id":"20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d37c71-169a-4063-ba79-431b64a43279","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","timestamp":"2021. április. 07. 13:20","title":"Felháborodott az ebédelő mentősök feljelentésén, ingyengíroszt ad minden mentősnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]