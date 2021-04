A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg, az érettségi pedig írásbeli lesz. Ha lesz elég oltott, akkor nem kizárt, hogy a védettségi igazolvánnyal moziba, étterembe is lehet menni. Orbán Viktor az elbocsátott Petry Zsolt kapusedzőről is elmondta a véleményét a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban.

Virológusok szerint túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, de nagyon lassan csökken a halálozások száma - kezdte néhány adattal Nagy Katalin műsorvezető az interjút, aki azt kérdezte, mikor érünk el oda, ahova Nagy-Britannia, ahol már csökken a fertőzésszám. Orbán Viktor válaszában ismét arra utalt, hogy most már a brit mutáns dominál, amit lezárásokkal nem, csak vakcinával lehet megsemmisíteni.

Egy éve élünk háborús helyzetben, ilyet ez a generáció még nem látott. Ebből az embereknek egy idő után elege van - mondta a kormányfő. Szerinte most már mindenki békére vágyik. Orbán úgy látja, a szakértők véleménye szerint akkor lesz béke, ha a vírust az oltásokkal sikerült legyőzni. Ehhez először is kellenek olyanok, akik be akarják adatni maguknak a vakcinát, a regisztráltak száma tegnap elérte a 4 milliót, ez viszont még mindig kevés. A kormány ezért hamarosan kampányt indít az oltás népszerűsítésére.

A jelenlegi tempóval a 4 millió beoltottat május elején fogjuk elérni - mondta a miniszterelnök.

Ezután számítása szerint 7-10 nap alatt beadunk egymilliót, május harmadik hetére pedig a hétmilliót is elérjük. Június elejére tehát a nyolcmillió felnőttből hétmillió megkaphatja az oltást. Június 15-én kezdődik a labdarúgó-eb, addigra mindenki, aki regisztrált, megkapja az oltást és részt vehetnek rajta, utalt Orbán a vitatott rendezvényre.

Orbán Viktor ezután köszönetet mondott mindenkinek, aki betartja a szabályokat és azoknak is, akik részt vesznek a bonyolult oltási programban. A miniszterelnök elmondta, őt is nyomasztotta, hogy be tudják-e oltani időben a legveszélyeztetettebb korosztályt. A 65 év felettiek 90 százaléka viszont mára megkapta az oltását.

Most, hogy ez már megtörtént, nyugodtabban tud beszélni arról, hogy mi is történt Brüsszelben - szerinte ugyanaz, ami a migrációnál. Akkor először építettünk kerítést, most először vettünk keleti vakcinákat. Itt is mindenki nekünk esett, "mindenek voltunk, csak rendes emberek nem" - mondta a miniszterelnök. Szerinte jól döntöttünk.

A 16-18 évesek oltásáról egyelőre még nem hozott döntést az operatív törzs.

Elhalasztott iskolakezdés

Az iskolák újraindítására felkészültek, de mégis úgy döntöttek, hogy nem érdemes kinyitni a középiskolákat pár napra, ezért az a döntés született, hogy a tervezett április 19. helyett

a középiskolákat csak május 10-én fogják megnyitni, és csak írásbeli érettségit tartanak.

Erről hamarosan megjelennek a részletszabályok.

Orbán azzal folytatta, hogy április 19-én elérjük a három és félmillió oltást, május elején a négymilliót, ekkor már közel leszünk ahhoz, hogy mindenki megkapja az oltást, aki regisztrált. A védettségi igazolvánnyal talán ekkor már lehet moziba, szállodába, koncertre menni, bár ezzel még várni kellene egy kicsit - sorolta Orbán, milyen lazítások következhetnek.

© AFP / MIGUEL MEDINA

Egy kicsit szóba került a baloldal is, miután Nagy Katalin utalt az ellenzék közös videójára, amin az oltásra buzdítanak. Orbán azonban ennek ellenére sem hisz nekik, továbbra is úgy gondolja, hogy a" baloldal oltásellenes". Képmutatásnak tartja, hogy magukat beoltatják, az embereket meg lebeszélik.

Nagy Katalin arról is megkérdezte Orbán Viktort, mit gondol a Herthától elbocsátott Petry Zsolt kapusedző ügyéről. Orbán Viktor szerint ez ingoványos talaj, de semmiképpen nem szeretné Németországot minősíteni. Azt az általános következményt azonban levonta, hogy a liberális politika Európában elnyomó politika, itt most állásvesztéssel büntettek egy embert azért, mert nem azt gondolja, amit egyesek helyesnek vélnek. A legfontosabb, hogy most egy magyar emberről van szó. Akkor lesz Magyarország komoly és sikeres ország, ha bizonyos törvényeket betart, az egyik az, hogy egyetlen magyar sincs egyedül.

Petry Zsolt sincs egyedül, mindannyian vele vagyunk - üzente Orbán.

A válogatott sportolóinkra a kormányfő szerint úgy tekintünk, mint a lányainkra és a fiainkra, egy ilyen vita pedig megbontja az egységet. Ilyenkor ezt helyre kell állítani, de erre a válogatott szövetségi kapitánya és a csapatkapitánya is képes. Ehhez a miniszterelnök sok sikert kíván nekik.