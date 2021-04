Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legismertebb fesztiváljának szervezői május 22-én különleges streamkoncerttel jelentkeznek a Glastonbury kultikus helyszíneiről.\r

\r

","shortLead":"A világ egyik legismertebb fesztiváljának szervezői május 22-én különleges streamkoncerttel jelentkeznek a Glastonbury...","id":"20210408_Coldplay_Damon_Albarn_Idles__Magyarorszagrol_is_kovetheto_lesz_a_virtualis_Glastonbury","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a909eae2-4fbe-4e20-aa63-7e52743c301a","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Coldplay_Damon_Albarn_Idles__Magyarorszagrol_is_kovetheto_lesz_a_virtualis_Glastonbury","timestamp":"2021. április. 08. 15:05","title":"Coldplay, Damon Albarn, Idles: Magyarországról is követhető lesz a virtuális Glastonbury","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","shortLead":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","id":"20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c6fd3-0449-470d-a7d1-e771b7f082f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","timestamp":"2021. április. 09. 19:53","title":"Perceken múlhatott két nő élete a leégett szentendrei Sparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","shortLead":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","id":"20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c787e-11dc-4a99-b92b-da5bdfc4d845","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","timestamp":"2021. április. 09. 09:10","title":"Annyira hiányzott neki a repülés, hogy a karanténban fedélzeti menüket kezdett el készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak rövidfilmet rendez, novelláskötettel is készül Kovács Ákos.","shortLead":"Nemcsak rövidfilmet rendez, novelláskötettel is készül Kovács Ákos.","id":"20210408_akos_novella_rovidfilm_nemzeti_filmintezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cb178-fc9a-4a4c-8fe0-de4e4e358995","keywords":null,"link":"/elet/20210408_akos_novella_rovidfilm_nemzeti_filmintezet","timestamp":"2021. április. 08. 15:27","title":"Ákos a saját novelláját fogja megfilmesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","shortLead":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","id":"20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e592f-7618-49b5-9e5c-dfd2c599ae50","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","timestamp":"2021. április. 08. 16:48","title":"Zlatan Ibrahimovic is szerepel az új Asterix-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9025c3a9-6181-4323-b2e1-d15e185f9bad","c_author":"Ká Zoltán - Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nagyjából 4000 háztartásból álló település éves villamosenergia fogyasztását is tudná fedezni Magyarország első vízierőműve, a több mint 100 éves gibárti létesítmény.","shortLead":"Egy nagyjából 4000 háztartásból álló település éves villamosenergia fogyasztását is tudná fedezni Magyarország első...","id":"20210409_gibart_vizeromu_zhvg_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9025c3a9-6181-4323-b2e1-d15e185f9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a084d-4da1-44da-94f6-46f13d9f36b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210409_gibart_vizeromu_zhvg_video","timestamp":"2021. április. 09. 16:50","title":"Egy naperőmű nem fog 100 év múlva üzemelni, de egy vízerőmű igen – Gibárton jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és az ellenségnek, mennyire hatalmas – állapította meg egy új kutatás, amely a gorillák kommunikációját vizsgálta.","shortLead":"Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és...","id":"20210409_gorilla_kommunikacio_allatvilag_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c370243-a4f4-4450-a448-11f7eaf96141","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_gorilla_kommunikacio_allatvilag_kutatas","timestamp":"2021. április. 09. 20:03","title":"A gorillák kommunikációjának titkait tárta fel egy új kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35998416-a578-4449-8501-b441b9359dd3","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha továbbra is a megszokott módon folytatódik a mezőgazdasági termelés, a termőföld elsivatagosodásához vezethet a régiónkban is. Ezt jelzi előre, hogy a Föld talajainak már csak töredéke termőképes. Ezért pedig nem csak a klímaváltozás felel, a tápanyagot és az élőhelyet biztosító talaj leromlását az emberiség okozza. Annak jártunk utána, mit lehet tenni ennek elkerüléséért.","shortLead":"Ha továbbra is a megszokott módon folytatódik a mezőgazdasági termelés, a termőföld elsivatagosodásához vezethet...","id":"20210408_Mezogazdasagi_kultursivatag_lehet_a_Karpatmedencebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35998416-a578-4449-8501-b441b9359dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88192566-e2b6-49b5-9e7a-d0e81884adbb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210408_Mezogazdasagi_kultursivatag_lehet_a_Karpatmedencebol","timestamp":"2021. április. 08. 20:00","title":"Mezőgazdasági kultúrsivatag lehet a Kárpát-medencéből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]