[{"available":true,"c_guid":"231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","shortLead":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","id":"20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3b7413-6714-4458-aa35-34f322f13aa8","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","timestamp":"2021. április. 08. 10:40","title":"Meditálni ment egy barlangba, négy napra csapdába esett egy thaiföldi szerzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7540bb4d-2694-4949-8d46-c7f295ea30f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus támogatói fórumán több tulajdonos is arról ír, hogy a kamera app használatakor a telefon túlmelegedés miatt tesz ki figyelmeztetést a képernyőre.","shortLead":"A OnePlus támogatói fórumán több tulajdonos is arról ír, hogy a kamera app használatakor a telefon túlmelegedés miatt...","id":"20210408_oneplus_9_pro_kamera_tulmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7540bb4d-2694-4949-8d46-c7f295ea30f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f79ec3-09d5-4aaf-912e-bb160d68ee32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_oneplus_9_pro_kamera_tulmelegedes","timestamp":"2021. április. 08. 15:03","title":"Gond lehet a fotózásnál a OnePlus 9 Próval, túlmelegedésről küld hibajelzést a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Párterápiában az egyik leggyakrabban hozott probléma, hogy az egyik, de előfordul, hogy mindkét fél azt érzi, a másik valami olyasmit vár tőle, amit ő már nem tud, nem akar megtenni. Más szóval a felmerülő igény túlmegy azon a határon, amit az identitása, a saját magáról kialakított képe megenged. ","shortLead":"Párterápiában az egyik leggyakrabban hozott probléma, hogy az egyik, de előfordul, hogy mindkét fél azt érzi, a másik...","id":"20210408_Hatartalan_szerelem_vagy_hatarhuzas_a_parkapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce424a5c-2dfa-4aeb-bd5f-f880e371cf42","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210408_Hatartalan_szerelem_vagy_hatarhuzas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2021. április. 08. 13:30","title":"Határtalan szerelem vagy határhúzás a párkapcsolatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","shortLead":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","id":"20210406_belgium_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27100892-58f6-4531-bd36-a5969cc16a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_belgium_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 20:33","title":"Belgiumban már a fel nem használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak kiberbiztonségi szakemberek, melyeket kihasználva a támadók átvehetik a hatalmat a honlap fölött.","shortLead":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak...","id":"20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886f825-9698-4904-8b98-cec6dc0e6106","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","timestamp":"2021. április. 07. 08:03","title":"Több mint 7 millió weboldalhoz kell hozzányúlni két csúnya hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Újra kinyithat minden bolt szerdától, ám korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben. Ez a most hatályba lépő szabályozás lényege, megnéztük, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Újra kinyithat minden bolt szerdától, ám korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben. Ez a most...","id":"20210406_vasarlas_korlatozas_uj_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae20347-5a04-43de-80ca-95ab3e47af89","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_vasarlas_korlatozas_uj_szabalyok","timestamp":"2021. április. 06. 17:30","title":"Így vásárolhatunk szerdától a boltokban, piacokon, plázákban, áruházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"20210407_A_magyar_gazdasag_ujabb_es_ujabb_reszei_szervezodnek_ki_a_Fidesz_holdudvaraba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c425098-fa07-40d8-bfee-4be85e32a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_A_magyar_gazdasag_ujabb_es_ujabb_reszei_szervezodnek_ki_a_Fidesz_holdudvaraba","timestamp":"2021. április. 07. 13:27","title":"A magyar gazdaság újabb és újabb részei szerveződnek ki a Fidesz holdudvarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett véletlenül lépett a gázra.","shortLead":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett...","id":"20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5ec4d-9485-4976-9874-7d14145ee447","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","timestamp":"2021. április. 07. 19:58","title":"70 helyett közel 140-nel hajtott Tiger Woods, amikor balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]