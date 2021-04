Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Méltatlan és etikailag is megkérdőjelezhető az a vezetői magatartás, amely bármiféle előzetes vezetői egyeztetés nélkül az egyetem egy másik szervezeti egységének felelősségi körébe tartozó feladat ellátására való hivatkozással kíván egy kormányzati döntést megkerülni.

Ezt az ELTE Kancelláriája közölte azt követően, hogy – mint arról a hvg.hu hétfőn beszámolt – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumában rovarirtást rendelt el az igazgató, aminek következtében – ahogyan erről a tanulók szüleinek kiküldött levelében beszámolt – nem indult volna el az oktatás az alsóbb évfolyamokon annak ellenére, hogy erről március 27-én kormányhatározat született.

Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti oktatásba, majd májusban. Alapesetben a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamainak is április 19-én kellene kezdeniük. Tisztelt Szülők!Bizonyára értesültek már a híradásokból, hogy a 9-12. évfolyamokon május 10-ig folytatódik a digitális oktatás.

Az egyetem kancelláriája jelezte azt is, hogy azonnali hatállyal visszavont több üzemeltetési feladatot, amelyeket még 2016-ben testáltak a hozzájuk tartozó intézmények vezetőire, “tekintettel arra, hogy a nem megfelelő feladatellátás az intézmény működését veszélyeztetné”. Illetve azt is közölték: gondoskodtak róla, hogy a kérdéses hőfertőtlenítési és rovarirtási munkák még április 13-án elinduljanak, és a következő napokban be is fejeződjenek, így – hacsak a kormány másként nem rendelkezik – hétfőn újraindulhat a jelenléti oktatás az intézményben.

Közölték azt is, hogy mindent megtesznek a dolgozók és diákok biztonsága érdekében, és hogy jól halad a pedagógusok oltása is: van olyan gyakorlógimnáziumuk, ahol már minden dolgozó megkapta legalább az első adag vakcinát.

A jelenléti oktatás jelenlegi járványadatok melletti elrendelése ellen diákok, szülők és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is tiltakozott, utóbbi nyílt levelet is írt a kormányfőnek, arra hivatkozva hogy a koronavírus ellen beoltott tanároknál – akiknek a szervezett oltása húsvét hétvégéjén indult – még nem biztos hogy kialakul a védettség, és hogy a vírus jelenleg leginkább terjedő brit variánsa sokkal gyorsabban terjed a fiatalok és a gyerekek körében is, emiatt pedig kockázatos lépés újra bevezetni a jelenléti oktatást.