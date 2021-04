Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A jövő év végére állhat vissza a koronavírus-járvány előtti kereslet, vélik a Mol vezetői, akik ennek ellenére a tavalyinál jobb eredményt várnak. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a közgyűlés után beszélt arról is, mit keres a társaság több egyetem fenntartó alapítványának kuratóriumában.","shortLead":"A jövő év végére állhat vissza a koronavírus-járvány előtti kereslet, vélik a Mol vezetői, akik ennek ellenére...","id":"20210415_mol_hernadi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5fa6f2-9a95-46a1-afe9-b3d9854ff9c9","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_mol_hernadi","timestamp":"2021. április. 15. 17:32","title":"Hernádi Zsolt: A fékek és ellensúlyok kikényszerítésével fog működni a Mol és az állam alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után a Liverpoolban elért gól nélküli döntetlennel harcolta ki a továbbjutást szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után...","id":"20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c0f6e1-12fb-4bff-8498-045e14389691","keywords":null,"link":"/sport/20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","timestamp":"2021. április. 15. 05:26","title":"Összeállt az elődöntő mezőnye a BL-ben, a ManCity és a Real Madrid is bejutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán elektromos hajtású változatát. ","shortLead":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán...","id":"20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2391622-d959-4e36-af59-9d1212be091b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","timestamp":"2021. április. 14. 06:41","title":"Amperek, buli, Manta: vezettük az új Opel Mokka-e villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","id":"20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05af1a-d0f0-4a75-bfce-d765b02994cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","timestamp":"2021. április. 15. 11:21","title":"400 lóerő 3 hengerből: nagyon megvadul a Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","shortLead":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","id":"20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27e36e-6b26-4a36-bf83-951c136401de","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:38","title":" Valószínűleg ön is rossz hőfokon mossa a ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben. ","shortLead":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák...","id":"20210415_etterem_koronavirus_nyitas_terasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757a1e2-b74a-47c6-ad41-687cf059413d","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_etterem_koronavirus_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 12:50","title":"Bár kötelezni nem tudják, az éttermek szeretnék, ha minél előbb beoltanák a dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntésről hamarosan tájékoztat a görög kormány egy magas rangú tisztviselő szerint. \r

","shortLead":"A döntésről hamarosan tájékoztat a görög kormány egy magas rangú tisztviselő szerint. \r

","id":"20210414_gorogorszag_karanten_turizmus_oltas_pcr_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e276fa11-db3d-4004-9c7b-0e81bb92730d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_gorogorszag_karanten_turizmus_oltas_pcr_teszt","timestamp":"2021. április. 14. 16:26","title":"A beoltottak már a jövő héttől karantén nélkül utazhatnának Görögországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","shortLead":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","id":"20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da342d95-a87a-4f15-a2df-a6ad3c6cade0","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","timestamp":"2021. április. 14. 11:29","title":"Bridgerton: nincs megállás, jön a harmadik és a negyedik évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]