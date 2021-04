Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0895000-649e-4a49-9f88-f7419e287d4a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről...","id":"20210417_foldbirtok_Trabant_alkatresz_1991_aprilis_23","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0895000-649e-4a49-9f88-f7419e287d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2898d768-f95f-4f3f-88eb-6adf9f289a84","keywords":null,"link":"/360/20210417_foldbirtok_Trabant_alkatresz_1991_aprilis_23","timestamp":"2021. április. 17. 16:30","title":"A Trabantokat az út szélén hagyják és kibelezik – 1991. április 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","shortLead":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","id":"20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dfca12-e6b0-460a-bc9b-016d16a7f2da","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","timestamp":"2021. április. 17. 12:26","title":"Nagy bejelentés a Facebooktól: elérték a nettó karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","shortLead":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","id":"202115_planum_lignum_irany_abalaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e2609-1b96-439d-9bc8-0e08d22ef4d2","keywords":null,"link":"/360/202115_planum_lignum_irany_abalaton","timestamp":"2021. április. 18. 11:10","title":"Újabb milliárdos építkezne a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b423747e-c1cf-46e0-95c2-eafef5248930","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2021. április. 18. 12:11","title":"Baleset miatt lezárták a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális mintázat veszélyesebbé, mint a másik, egy friss szemmel érkező algoritmus sokat segíthet - véli Hannah Fry matematikus. Részlet az Emberek és gépek című könyvből.","shortLead":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális...","id":"20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf15648-5482-4ad9-b938-05f682e1654e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","timestamp":"2021. április. 18. 19:15","title":"Hogyan segíthet a mellrák felismerésében egy algoritmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hans-Dieter Flick már tájékoztatta a klub vezetését távozási szándékáról.\r

","shortLead":"Hans-Dieter Flick már tájékoztatta a klub vezetését távozási szándékáról.\r

","id":"20210417_bayern_munchen_hans_dieter_flick_vezetoedzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61556ba-3054-4847-bcc5-3b727a12e359","keywords":null,"link":"/sport/20210417_bayern_munchen_hans_dieter_flick_vezetoedzo","timestamp":"2021. április. 17. 18:50","title":"Új edző után kell néznie a Bayernnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb996a0f-3a34-4dc1-80b9-945df7411ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","timestamp":"2021. április. 18. 12:00","title":"Ez történt: A Pfizer első embere elmondta, hogy egy harmadik oltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]