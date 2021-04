Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamat július végén kezdődik.","shortLead":"A folyamat július végén kezdődik.","id":"20210416_ellenzeki_elovalasztas_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483dd3e3-5200-4c76-91ac-08492c95d50f","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ellenzeki_elovalasztas_menetrend","timestamp":"2021. április. 16. 15:59","title":"Kész az ellenzéki előválasztás pontos menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a felhasználók nyomon követésének tiltása nehéz helyzetbe hozza a kisebb vállalkozásokat, ezért egy új megoldással tenné őket láthatóvá a közösségi oldal.","shortLead":"A Facebook szerint a felhasználók nyomon követésének tiltása nehéz helyzetbe hozza a kisebb vállalkozásokat, ezért...","id":"20210416_facebook_hirfolyam_uzlet_vallalkozas_ajanlott_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f216ce3-1406-47cc-b7af-df5feeb77c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_hirfolyam_uzlet_vallalkozas_ajanlott_oldal","timestamp":"2021. április. 16. 16:03","title":"Ügyes trükkel kerülné ki a Facebook az Apple tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért szerencsére, mert tapasztalataink alapján a Google megoldásánál sokkal jobb eredményeket dob ki.","shortLead":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért...","id":"20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1776bf-7abf-4b57-85f6-2fde28062a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","timestamp":"2021. április. 17. 18:00","title":"Sokkal jobb, mint a Google Fordító, és most már magyarul is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Preprints with Lancet oldalon megjelent tanulmány szerint az antitest-válasznál viszont nincs eltérés a két oltás között. ","shortLead":"A Preprints with Lancet oldalon megjelent tanulmány szerint az antitest-válasznál viszont nincs eltérés a két oltás...","id":"20210416_astrazeneca_pfizer_vedelem_idoseknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23e4b1e-90da-4b3c-b4a4-f8c5be20dfce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_astrazeneca_pfizer_vedelem_idoseknel","timestamp":"2021. április. 16. 16:53","title":"Jobb sejtes immunválaszt alakít ki az időseknél az AstraZeneca vakcinájának első adagja, mint a Pfizeré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította az Apple interfészei közé.","shortLead":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította...","id":"20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46992352-37a3-4df7-bf41-8155d5de14c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","timestamp":"2021. április. 16. 21:03","title":"Emlékszik a Flappy Birdre? Becsempészték az Apple gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","shortLead":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","id":"20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3e15ce-731f-45f5-9774-a14dda6f6cd9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 17:44","title":"Már szombaton nyitnak a katolikus templomok, és lehet miséket tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","shortLead":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","id":"202115_onvezetogondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f35abac-d90e-45bb-81c9-662cfaf6e326","keywords":null,"link":"/360/202115_onvezetogondok","timestamp":"2021. április. 18. 08:20","title":"Önvezető BMW, Tesla, Apple Car – mit tudhatnak ma, mit holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]