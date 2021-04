Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta, hogy hamisított és fentanillal szennyezett gyógyszert szedett. Öt nagy slágerével emlékezünk a pop nagyhercegére.\r

\r

","shortLead":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta...","id":"20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade596e5-975a-433f-a4bd-5a4a32a318d4","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","timestamp":"2021. április. 21. 12:02","title":"Öt éve halt meg Prince, de mindjárt új lemeze jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort alakítanak ki. Most megnézheti a kiadott látványterveket is.","shortLead":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort...","id":"20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bef0f4-fa8d-4df9-8866-033429e66533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 22. 16:15","title":"Fotók: Ilyen lesz a megújult Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","shortLead":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","id":"20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7265-ee41-4bdd-99ae-0ef17d3f1434","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","timestamp":"2021. április. 22. 19:42","title":"Hiába oltották be az idősotthonokban élőket már februárban, maradt a kijárási és látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült Államok és Törökország között.","shortLead":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült...","id":"20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a6332-310e-4862-bbbd-dda5f1a54105","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","timestamp":"2021. április. 22. 17:31","title":"Az örmény népirtás elismerésére készül Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","shortLead":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","id":"20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1aaf18-800c-4b9e-ad39-de3049d90ee8","keywords":null,"link":"/sport/20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 21. 13:23","title":"Az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalép az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a polgármester engedélyével.","shortLead":"Mindezt a polgármester engedélyével.","id":"20210421_marihuana_new_york","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7902a1-f137-412b-af31-1bc312bff337","keywords":null,"link":"/elet/20210421_marihuana_new_york","timestamp":"2021. április. 21. 21:32","title":"Füves cigit osztogattak a beoltottaknak New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","shortLead":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","id":"20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd01ef-ee46-497b-9e0a-717ffc0f9e70","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","timestamp":"2021. április. 22. 11:59","title":"Fülöp herceg temetésén „kísérteties” pillanatok voltak, mondja a királyi család egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033ce071-630c-4799-9535-f145c2df1f37","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Váratlanul kedvező egyenleggel zárta az egyébként válsággal fenyegető évet a cseh műkereskedelem, mintegy rácáfolva az eredményesség 2-3 éves ciklikusságának törvényszerűségére. Az első félévben drámai zuhanásról írtunk, ami októberig változatlan trendként igazolódott, ám az utolsó 2,5-3 hónapban Münchhausen báró bravúrjával kirántotta magát a Covid-válság egyre mélyebbre húzó spiráljából. ","shortLead":"Váratlanul kedvező egyenleggel zárta az egyébként válsággal fenyegető évet a cseh műkereskedelem, mintegy rácáfolva...","id":"20210419_Cseh_aukcios_korkep_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033ce071-630c-4799-9535-f145c2df1f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa97c825-d0c6-4c67-a261-7d7b4a576d0e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Cseh_aukcios_korkep_2020","timestamp":"2021. április. 21. 12:12","title":"Cseh aukciós körkép 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]