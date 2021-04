Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50c13ca3-282c-4b9f-a4cc-4ba759393930","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az USA húsz év után lezárni készül az afganisztáni háborút, a feltétel nélküli kivonulás a kudarc beismerését és a tálibok visszatérését jelenti.","shortLead":"Az USA húsz év után lezárni készül az afganisztáni háborút, a feltétel nélküli kivonulás a kudarc beismerését és...","id":"202116__kivonulas_afganisztanbol__20_ev__lehetetlen_kuldetes__a_vacsoranak_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c13ca3-282c-4b9f-a4cc-4ba759393930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f4d7f-a5d0-46c8-a44d-ae65c1150ddb","keywords":null,"link":"/360/202116__kivonulas_afganisztanbol__20_ev__lehetetlen_kuldetes__a_vacsoranak_vege","timestamp":"2021. április. 22. 15:00","title":"Leghosszabb háborúját zárja le az USA, de nincs oka ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén ismerhetjük. Az Ember, nem adat nevű weboldal ezen változtatna.","shortLead":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén...","id":"20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e4331-bff8-4e58-872a-67510422c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","timestamp":"2021. április. 23. 08:03","title":"Ember, nem adat: emlékoldal mutatja be a koronavírus-járvány áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek","shortLead":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket...","id":"20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7b2ff5-a240-457c-a767-9d42291750fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 21. 19:42","title":"Az EU-nak nem kell az AstraZeneca és Johnson & Johnson 300 millió extra adag vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában alapította a fotóriporteri életműdíjat, amelyet idén Benkő Imre kapott. A képeit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények, itthon talán az ózdi sorozata a legismertebb. „Hosszú távú sorozatokban, fotóesszékben gondolkodom, a fekete-fehér vizuális álomvilág foglalja egységbe szubjektív korlenyomataimat. Mindig csak szórt fényekben találok rá jelentéssel bíró arcaimra, sajátos hangulatokra. Alkotóként fontos számomra: a folyamatosan változó látványvilágból kiszakított képkonstrukcióim filmre készüljenek, amik egyben hiteles bizonyítványai a kézműves analóg nagyításaimnak” – mondta magáról és munkájáról. ","shortLead":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában...","id":"20210423_Benko_Imre_eletmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989cb55d-b267-4c07-b45f-2c47b40eac93","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210423_Benko_Imre_eletmu","timestamp":"2021. április. 23. 15:57","title":"Benkő Imre és a fekete-fehér álomvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","shortLead":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","id":"20210423_dugo_m0_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f513d6d-9b57-4c0e-a6ab-eaff27a09d98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_dugo_m0_felujitas","timestamp":"2021. április. 23. 08:23","title":"Nagy dugóra számíthat, aki péntek délelőtt a M0-son autózna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Számos kérdés máig nem egyértelmű az oltásokkal kapcsolatban, sokan nem tudják például, milyen jogaik vannak nekik a cégükkel szemben, illetve éppen a munkáltatónak velük szemben. Viszló László ügyvéd, munkajogász segítségét kértük. ","shortLead":"Számos kérdés máig nem egyértelmű az oltásokkal kapcsolatban, sokan nem tudják például, milyen jogaik vannak nekik...","id":"20210423_Mit_tehet_velunk_a_cegunk_ha_nem_vagyunk_hajlandoak_beoltatni_magunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0b86e5-655d-4e0e-b61b-4cc4468f5339","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_Mit_tehet_velunk_a_cegunk_ha_nem_vagyunk_hajlandoak_beoltatni_magunkat","timestamp":"2021. április. 23. 15:52","title":"Mit tehet a cégünk, ha nem vagyunk hajlandóak beoltatni magunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]