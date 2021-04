A déli városkapu komplex fejlesztése alkalmas lesz a Diákváros és a Fudan Egyetem befogadására is, vagyis az újonnan létesülő felsőoktatási intézmény nem vesz el területet a Diákvárostól – jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter kedden.

Palkovics László a Budapest Diákváros – Nagyvásártelep és környezete nemzetközi építészeti tervpályázat eredményhirdetésén hangsúlyozta: a terület fejlesztésének eredeti koncepciója is tartalmazott az intézményi övezet, a kollégiumok és a közösségi terek mellett olyan fejlesztési területet, amely kapcsolódó befektetések, például kutatóintézetek létrehozására alkalmas. „Ez volt a koncepció akkor is és ez most is” – mondta.

A miniszter felidézte, hogy a kormányzat már 2017-ben elfogadott egy 220 milliárd forint összegű kollégiumfejlesztési stratégiát, amelynek meg is kezdődött a megvalósítása. A Diákváros kialakításának elképzelése csak azután fogalmazódott meg, hogy meghiúsult a budapesti olimpia megrendezésének a terve – fűzte hozzá a miniszter, aki az Indexnek adott interjúban is ugyanezzel érvelt.

Palkovics László felhívta a figyelmet arra, hogy a Fudant a világ 34. legjobb egyetemeként tartják nyilván és a budapesti campus megvalósítása jó Magyarországnak, jó Kínának és jó a közösségnek. Végül megjegyezte, hogy a Kínával történő felsőoktatási együttműködésről szóló elképzelés nem új, hiszen 2008-2009-ben már a Gyurcsány-kormány is célul tűzte ki a kínai hallgatók számának növelését Magyarországon.

A Fudan Egyetem építése a Direkt36-hoz eljutott információk szerint óriási kínai hitelből, százmilliárdokban mérhető összegből épülne Ferencváros érintésével. A tervezett beruházás miatt Karácsony Gergely főpolgármester és a kerület vezetője, Baranyi Krisztina polgármester is tiltakozott. Álláspontjuk szerint a kérdésben helyi népszavazással kellene dönteni.

Szintén a Diákvárosban keresnének új helyet az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK). Erről a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, Demeter Szilárd beszélt a Népszavának.