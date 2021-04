Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d682af25-655c-4b05-b01d-b543a991732c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rekonstruálás – ezzel a műfaji megjelöléssel publikált újabb könyvet a vajdasági Lovas Ildikó a soktehetségű, mégis önmaga és környezete ellen fordult Csáth Gézáról, akinek a dédunokája illusztrálta a kötetet.","shortLead":"Rekonstruálás – ezzel a műfaji megjelöléssel publikált újabb könyvet a vajdasági Lovas Ildikó a soktehetségű, mégis...","id":"202116__lovas_ildiko_iro__melylelektanrol_vagyodasrol__gyilkossag_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d682af25-655c-4b05-b01d-b543a991732c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93567451-5ccd-48cc-aa44-f829e37d9e79","keywords":null,"link":"/360/202116__lovas_ildiko_iro__melylelektanrol_vagyodasrol__gyilkossag_indul","timestamp":"2021. április. 26. 13:00","title":"\"Csáth Géza mindent tudott az életről, ez ijesztő és magával ragadó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3952c546-be23-4e34-a911-21d4b6bb9971","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A határváltozások baljóslatú fantomja üldözi a Balkánt címmel jelent meg véleménycikk a Financial Timesban, miután egy ismeretlen eredetű tervezet köröz a nyugat-balkáni határok átírásáról.","shortLead":"A határváltozások baljóslatú fantomja üldözi a Balkánt címmel jelent meg véleménycikk a Financial Timesban, miután...","id":"20210427_Balkan_hatarok_Janez_Jansa_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3952c546-be23-4e34-a911-21d4b6bb9971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ca2383-99f3-47e3-ba4f-9f1ed934dc9d","keywords":null,"link":"/360/20210427_Balkan_hatarok_Janez_Jansa_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Financial Times – Életveszélyes felvetni a Nyugat-Balkánon a határok módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig több, mint 5 millióan nem mentek el a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának a második dózisáért, amit aggályosnak tart a járványügyi központ.","shortLead":"Eddig több, mint 5 millióan nem mentek el a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának a második dózisáért, amit aggályosnak...","id":"20210425_Egyre_tobb_amerikai_hagyja_ki_a_koronavirus_elleni_oltas_masodik_adagjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1340ba-9204-4085-8b75-ae4ad20c4e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Egyre_tobb_amerikai_hagyja_ki_a_koronavirus_elleni_oltas_masodik_adagjat","timestamp":"2021. április. 25. 20:05","title":"Egyre több amerikai hagyja ki a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőtt a csomagolóanyagok ára, egy olcsóbb palackos víz 10–15 százalékkal kerülhet majd többe.","shortLead":"Nőtt a csomagolóanyagok ára, egy olcsóbb palackos víz 10–15 százalékkal kerülhet majd többe.","id":"20210426__asvanyviz_joghurt_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a887d76c-6b6a-4c79-b642-7dfef060931a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426__asvanyviz_joghurt_dragulas","timestamp":"2021. április. 26. 10:47","title":"Drágulni fognak az ásványvizek és a joghurtok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","shortLead":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","id":"20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c4079a-8650-4931-b92e-cde0e3aebb7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","timestamp":"2021. április. 25. 21:59","title":"Személyautó ütközött kerítésnek Piliscsabán, utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","shortLead":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","id":"20210427_Bankito_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20863cd-bf7a-4b0e-adb0-56347bc8eca9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Bankito_fesztival","timestamp":"2021. április. 27. 14:08","title":"A megszokottnál kisebb lesz, de megtartják az idei Bánkitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","shortLead":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","id":"20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484edaff-65d8-4ffc-9ee5-f87fda19699f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","timestamp":"2021. április. 26. 07:59","title":"Ünnepi limitált szériás Maseratik érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]