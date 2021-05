Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső áramforrás nélkül teszi lehetővé a vállalatok számára eszközeik monitorozását. A fejlesztők szerint a megoldás támogatja a hatékonyságot és az adatalapú döntéshozatalt.","shortLead":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső...","id":"20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca54d739-0ade-4579-8145-ba6ceb9581a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","timestamp":"2021. április. 30. 16:03","title":"Döntsön az adat! – üzeni a vállalkozásoknak új megoldásával a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három embernél mutatták ki a koronavírus B.1.617 nevű variánsát. Mindhárman indiában jártak előtte.","shortLead":"Már három embernél mutatták ki a koronavírus B.1.617 nevű variánsát. Mindhárman indiában jártak előtte.","id":"20210430_indiai_mutans_franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8499119-3085-43fc-b265-d34a6ab8f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_indiai_mutans_franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 30. 07:32","title":"Elérte Franciaországot is az indiai vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól a nyitás újabb lépcsője következik. \"Orbán egy demokráciaharcos\". A kormány egyelőre nem kéri az EU-s hitelt. A NATO megkezdi csapatai kivonását Afganisztánból.","shortLead":"Szombattól a nyitás újabb lépcsője következik. \"Orbán egy demokráciaharcos\". A kormány egyelőre nem kéri az EU-s...","id":"20210430_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d572d-ad72-4a09-bdff-7b72300f83a4","keywords":null,"link":"/360/20210430_Radar360","timestamp":"2021. április. 30. 08:10","title":"Radar360: A diákokat az érettségi után oltják Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","shortLead":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","id":"20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a5eee-579f-4bdd-8199-adf3b8bb4c66","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","timestamp":"2021. április. 29. 20:47","title":"2,5 év börtönre ítélték Navalnij egyik munkatársát egy Rammstein klip megosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal, írja a német lap.","shortLead":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal...","id":"20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b517a79-96e7-4481-9cb0-043388739fec","keywords":null,"link":"/360/20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","timestamp":"2021. április. 30. 07:30","title":"FAZ: Putyin a hidegháború utolsó katonája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással egybekötött kiállításán.","shortLead":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással...","id":"202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8164bfc-bfb5-461c-9ec1-9f9b871dbda7","keywords":null,"link":"/360/202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","timestamp":"2021. április. 30. 10:30","title":"Ezen a tárlaton egymás mellé kerül egy Trianon-album és Bíró Ica szobra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált vendéglátóhely. Az évforduló alkalmából kezdeményezték az épület védetté nyilvánítását. ","shortLead":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált...","id":"20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365f9e6-efd7-43a5-ac7b-a037ea42ad2a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","timestamp":"2021. május. 01. 13:11","title":"Kezdeményezték a 60 éves Bambi Presszó épületének védetté nyilvánítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint a tavalyi volt az eddigi legjobb évük.","shortLead":"A cég szerint a tavalyi volt az eddigi legjobb évük.","id":"20210429_4iG_osztalek_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e0306-1459-44c6-8365-84b5ad430033","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_4iG_osztalek_fizetes","timestamp":"2021. április. 29. 17:36","title":"2,2 milliárdos osztalékot fizet a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]