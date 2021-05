Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.","shortLead":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg...","id":"20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6445d9-c930-4048-820d-4e13f2e8b80f","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","timestamp":"2021. május. 02. 11:24","title":"Rekordon a halálozások száma Indiában, de még mindig nincs országos karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet. ","shortLead":"A Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet. ","id":"20210501_borton_vedettsegi_igazolvany_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6216-d974-4961-8819-962037910efb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_borton_vedettsegi_igazolvany_hamisitas","timestamp":"2021. május. 01. 16:51","title":"Öt évet is kaphat, aki a védettségi igazolványt meghamisítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon alapítványokba kiszervezésére mutatott rá a Momentum szombat délután a Kossuth térre szervezett flashmobjával, amely során terasznak rendezték be a teret. A rendőrökkel rövid vita volt arról, hogy ez politikai gyűlés-e, vagy sajtótájékoztató. A járőrök rövidesen távoztak.","shortLead":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon...","id":"20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5dff05-cdca-41b1-a1d2-255242e7ef22","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 01. 19:01","title":"A Momentum nyitott egy teraszt a Parlamentnél, kijöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű bajor időgép.","shortLead":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű...","id":"20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da1fff-9794-42d2-b6b2-19a7a8ff6b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","timestamp":"2021. május. 01. 06:41","title":"30 éves, de csak 10 ezer kilométert futott BMW M5-öt árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa38a12-5829-4ae5-8797-bd39e1ac8877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra nézők előtt játszhatott a Ferencváros, a bajnokcsapatot az Üllői úton, a Mezőkövesd ellen a saját szurkolói ünnepelheték. Igazán nagy tömeg azonban nem látogatott ki a meccsre, sőt. Sokaknak még vélhetően nincs oltási igazolásuk, vagy nem tartották még biztonságosnak a meccslátogatást, emiatt kihagyták a lehetőséget, amelyek a klubelnök Kubatov Gábor már a hét közepén belengetett.","shortLead":"Újra nézők előtt játszhatott a Ferencváros, a bajnokcsapatot az Üllői úton, a Mezőkövesd ellen a saját szurkolói...","id":"20210501_Nincs_igazan_tomeg_a_Fradi_bajnokavato_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa38a12-5829-4ae5-8797-bd39e1ac8877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10916c32-fa76-44bc-915a-2f06ce607b03","keywords":null,"link":"/sport/20210501_Nincs_igazan_tomeg_a_Fradi_bajnokavato_meccsen","timestamp":"2021. május. 01. 19:59","title":"Nem volt igazán tömeg a Fradi hazai bajnokavató meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","shortLead":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","id":"20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad15f8c-8f69-4eb6-accb-75b4e0c461fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","timestamp":"2021. április. 30. 16:23","title":"Egy holland pár költözött Európa első 3D-nyomtatóval készült otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","id":"20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfddebbf-68bd-4e1d-83b8-7d0fca82d32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 30. 18:18","title":"Orbán: Megvan a 4 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]