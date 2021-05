Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"050aafea-8468-4282-8065-8f12594a3041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor friss kutatás eredménye szerint Magyarországon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban a híváslistákban, és a válaszadók a mindennapi témák mellett főleg tanácsaik miatt keresik édesanyjukat. Ennek apropóján a szolgáltató anyák napjára 60 perc ingyenes beszélgetést biztosít ügyfeleinek.","shortLead":"A Telenor friss kutatás eredménye szerint Magyarországon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban...","id":"20210501_telenor_ingyenes_telefonalas_anyak_napja_60_perc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050aafea-8468-4282-8065-8f12594a3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57304bf8-6514-4923-84f2-864a2e2d17af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_telenor_ingyenes_telefonalas_anyak_napja_60_perc","timestamp":"2021. május. 01. 11:03","title":"Aki a Telenornál van, az most intézhet magának holnapra 60 perc ingyenes telefonálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","id":"20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c946f73d-24b3-489f-90f1-b4f560106255","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","timestamp":"2021. május. 02. 15:46","title":"Traktor gázolt halálra egy férfit Debrecen külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","shortLead":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","id":"20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1164d9a-29ea-4280-ab80-5a6e4bedfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","timestamp":"2021. május. 01. 16:23","title":"Lego-buszmegállót varázsoltak a Kútvölgyi útra a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","id":"20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25d73b3-f03e-4003-8eea-373c8e03e942","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","timestamp":"2021. május. 01. 17:37","title":"Meghalt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, volt miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban. A műfordítás műhelytitkaiba vezet be a Harry Potter könyv- és filmsorozat, valamint az új mese magyar szövegének megalkotója, Tóth Tamás Boldizsár.","shortLead":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban...","id":"20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abe3ee3-8d3c-44fe-a322-4e65371a58b5","keywords":null,"link":"/360/20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","timestamp":"2021. május. 01. 16:00","title":"\"Órákig tartott, amíg eljutottam a varacskos disznótól a Roxfortig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb termékek, a boltokat kínálatbővítés felé terelheti. A nagy ázsiai kereskedők már bázisokat létesítenek az EU-ban.","shortLead":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb...","id":"202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c909c-9504-441a-a060-70f210704140","keywords":null,"link":"/360/202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","timestamp":"2021. május. 02. 08:15","title":"Mi lesz, ha minden Kínából rendelt filléres cucc után adózni kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","shortLead":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","id":"20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05269b8-e3af-4977-b60b-137678b1be33","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 03. 05:17","title":"Egyre több napsütéssel, széllel, 14-19 fokkal kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzés előkészítése zajlik, addig is lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – írta a fővárosi önkormányzat.","shortLead":"A közbeszerzés előkészítése zajlik, addig is lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – írta a fővárosi önkormányzat.","id":"20210503_Florian_teri_feluljaro_felujitas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852c66f-5642-45eb-841f-2579ce8dc72d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_Florian_teri_feluljaro_felujitas_budapest","timestamp":"2021. május. 03. 06:51","title":"Betondarabok esnek le a Flórián téri felüljáróról, de nincs pénz a felújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]