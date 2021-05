Álalapítványoknak nevezi a felsőoktatás megreformálásának jelszavával létrehozott alapítványokat Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem alkotmányjogásza erről a Klubrádiónak beszélt.

"Ezek nem a hagyományos értelemben vett alapítványok, hanem fedésre szolgáló szervezetek, még ha alapítványnak is nevezik őket. A kormány nagyon okos, ha jogról van szó. Ezek az alapítványok gyakorlatilag úgy működnek, mint a magánvállalkozások, és az egyszer kinevezett igazgatósági tagok maguk dönthetnek a jövőbeli tagokról. Olyan ez, mint egy családi vállalkozás, a könyvelőt maguk közül választják, ezzel azonban nem lesz transzparens a társaság" - mondta a rádiónak magyar alkotmány szakértője, aki a Fidesz által létrehozott Alaptörvény változásait már évek óta követi.

Scheppele úgy véli, hogy amennyiben új kormány alakul 2022-ben, viszont nem szerez kétharmadot, akkor semmit sem tud kezdeni az alapítványokkal, mivel tavaly decemberben olyan változtatásokat hajtott végre a Fidesz az alapítványi működésen, amelyeket be is emelt az Alaptörvénybe. Hozzáteszi, hogy az Európai Bizottságnak is meg van kötve a keze, hiszen az uniós támogatások végső felhasználója magántársaság is lehet.

Az alkotmányjogász szerint a kormánypárt arra is ügyelt, hogy az alapítványok akkor is forrásokhoz jussanak, ha az ellenzék nyerne 2022-ben. Scheppele szerint ez akár Orbánon is múlhat, azaz a miniszterelnök dönthet úgy, hogy elveszíti a választásokat.

Fáradtnak néz ki, pihenésre lenne szüksége. Másrészt az állandó diktátorozásra ebben az esetben azt mondhatná, hogy lám, demokratikus választások zajlottak Magyarországon"

- nyilatkozta az alkotmányjogász, aki szerint Orbánnak pénzügyi gondjai sem lennének az alapítványoknak köszönhetően.

Övé az alkotmánybíróság, a média és az egész jogi rendszer a keze alá dolgozik. Nem tudják büntetőjogi felelősségre vonni, mert az egész rendszer őt szolgálja. Ha négy évig kipiheni magát, diadalittasan visszatérhet. Tudom, őrültnek tűnik ez a gondolat, de mint alkotmányjogász azt látom, hogy ki van párnázva"

- mondta Scheppele.