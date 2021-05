Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d80a8a77-d08f-42ad-9fb7-520bba83be5b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közpénzmilliárdokkal megtámogatott fejlesztésre készülnek az ország tetején, pedig a mesterséges hóhoz nincs víz. A kiemelten védett Natura 2000-es terület hegyi kaszálóin élő fajok is veszélyben vannak.","shortLead":"Közpénzmilliárdokkal megtámogatott fejlesztésre készülnek az ország tetején, pedig a mesterséges hóhoz nincs víz...","id":"202118_hoagyuval_verebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80a8a77-d08f-42ad-9fb7-520bba83be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e94010f-ef84-47ed-9b5f-ba644258960d","keywords":null,"link":"/360/202118_hoagyuval_verebre","timestamp":"2021. május. 06. 11:00","title":"A természetvédelmi aggályok ellenére hóágyúval és ratrakkal támadnának rá a Kékesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett benne.","shortLead":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett...","id":"20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109e818-a80f-4505-849a-cede8cb805b3","keywords":null,"link":"/sport/20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","timestamp":"2021. május. 05. 13:20","title":"Kvótafeketéző üzenete miatt rúgták ki a Herthától Jens Lehmannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak ezen kívül nem terveztek bevételt.","shortLead":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak...","id":"20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5311c-5d8f-4ee7-ab79-ee91e4b63ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 04. 14:15","title":"A kormány 2022-ben sem adja vissza az önkormányzatoknak egyik legfontosabb bevételüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell.","shortLead":"Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell.","id":"20210505_masodfoku_figyelmeztetes_viharos_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77eb1d7-1349-4b65-adc2-eb27b56f82f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_masodfoku_figyelmeztetes_viharos_szel","timestamp":"2021. május. 05. 11:48","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre és hat megyére a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","id":"20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe657648-cd90-4fb7-8506-d91f8966624a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","timestamp":"2021. május. 05. 18:27","title":"Pert nyert Krekó Péter az Origóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","shortLead":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","id":"20210505_keseles_brazilia_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba964de3-1f2b-4404-a79d-3ebb00085b23","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_keseles_brazilia_ovoda","timestamp":"2021. május. 05. 06:42","title":"Halálra késelt egy támadó három gyereket és két alkalmazottat egy brazil óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb Magyar Közlönyben már benne vannak az új kormányzati kommunikációs kampány részletei, és az is, mibe fog kerülni.","shortLead":"A legfrissebb Magyar Közlönyben már benne vannak az új kormányzati kommunikációs kampány részletei, és az is, mibe fog...","id":"20210506_tajekoztato_kampany_oltas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603172b0-0bb1-4025-80d0-2d694532bf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_tajekoztato_kampany_oltas_magyar_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 08:10","title":"16 milliárdból fog tájékoztatni a kormány arról, hogy az oltás fontos, és hogy regisztráljunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]