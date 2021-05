Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d90e968a-bd5e-4d41-8a2f-0327540b2e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Házhoz jött a munka.","shortLead":"Házhoz jött a munka.","id":"20210507_Langolo_teherautoval_hajtott_be_a_tuzoltosagra_segitsegert_egy_orosz_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d90e968a-bd5e-4d41-8a2f-0327540b2e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e14d53-74c5-490c-b015-a99e0a4ca646","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Langolo_teherautoval_hajtott_be_a_tuzoltosagra_segitsegert_egy_orosz_autos","timestamp":"2021. május. 07. 09:19","title":"Lángoló teherautóval hajtott be a tűzoltóságra segítségért egy orosz autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során felrobbantak.\r

","shortLead":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során...","id":"20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0263ac-d812-48b2-b66e-5c692f43e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","timestamp":"2021. május. 06. 05:49","title":"Ötödik próbálkozásra sikerrel landolt a Starship űrhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.","shortLead":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már...","id":"20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223ed6c-95f4-4532-b75f-6335d2e1a913","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","timestamp":"2021. május. 05. 17:30","title":"Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","shortLead":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","id":"20210505_kariko_katalin_merkely_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891436a0-b529-4168-b258-e42b4a3b4bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kariko_katalin_merkely_bela","timestamp":"2021. május. 05. 15:32","title":"Karikó Katalin beugrott Merkely Bélához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről megállapodás is született.","shortLead":"Erről megállapodás is született.","id":"20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecbbe54-bc2e-45ab-be15-c8c8c639338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","timestamp":"2021. május. 05. 14:35","title":"Együttműködik a GVH és a Miniszterelnökség a közbeszerzési kartellek feltárása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82410f6-d656-4ab5-b724-639571f7b588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négylábú szemmel láthatóan inkább egy kis játékra vágyott volna. Mégpedig azonnal. ","shortLead":"A négylábú szemmel láthatóan inkább egy kis játékra vágyott volna. Mégpedig azonnal. ","id":"20210507_Teves_bejelentkezes_kutya_ir_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82410f6-d656-4ab5-b724-639571f7b588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222a925a-d25c-4185-a899-288fe4d58bb2","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Teves_bejelentkezes_kutya_ir_elnok","timestamp":"2021. május. 07. 12:21","title":"Élő tévéinterjút adott az ír elnök, de a kutyája ennek a legkevésbé sem örült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da76d2-16f5-42ee-b8f3-003d171805f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 834-es főút 23-as kilométerénél történt. A sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"A baleset a 834-es főút 23-as kilométerénél történt. A sérülteket kórházba szállították.","id":"20210506_Baleset_Celldomolk_Mersevat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7da76d2-16f5-42ee-b8f3-003d171805f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2107ec3-0e39-46cf-bb83-0b740290f164","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_Baleset_Celldomolk_Mersevat","timestamp":"2021. május. 06. 16:27","title":"Busz ütközött személyautóval, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik egy olyan lyuk róla, ami egyszerűsíthetné a használatát. Mint kiderült, nem lehetetlen ilyet fúrni bele, de nem igazán érdemes ezzel kísérletezni.","shortLead":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik...","id":"20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bfaea-fa7a-47f0-8bd8-fd4074fc0d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","timestamp":"2021. május. 06. 09:40","title":"Darabjaira szedték az Apple AirTaget – kényelmesebb, ha lyukat fúr bele, de inkább ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]