[{"available":true,"c_guid":"f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be a szervezők a hírt, hogy május 13. és 17. között újra élőben várja vendégeit a győri Öt Templom Fesztivál.","shortLead":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be...","id":"20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad90f124-36f3-4a5a-be15-03aecdedc1b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","timestamp":"2021. május. 12. 16:28","title":"Csütörtökön indul az Öt Templom Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","shortLead":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","id":"20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2badb6-dd67-460d-bb70-6793a6627242","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","timestamp":"2021. május. 13. 11:25","title":"Jelentős drágulást mért a KSH a magyar építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is veszteséget jelez előre. \r

\r

","shortLead":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is...","id":"20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d3889-581b-4d15-bf20-aa88f0138999","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","timestamp":"2021. május. 12. 07:29","title":"Újabb, rekordszinten veszteséges évet zárt a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti kiállásra buzdítottak. Ez azonban nem tetszett az orosz hatóságnak.","shortLead":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti...","id":"20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa496f6-85c8-47fa-8d61-fbc3eea0d62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","timestamp":"2021. május. 12. 19:21","title":"Oroszország végigbírságolta a legnagyobb közösségi oldalakat, milliókat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","shortLead":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","id":"20210513_lakodalom_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df962419-70af-40b7-af00-bd0338f002d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_lakodalom_gulyas_gergely","timestamp":"2021. május. 13. 11:26","title":"Gulyás: Nem kell ötmillió beoltott, hogy lagzik legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]