Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f040a6df-de08-4083-8690-b61eabb9a0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Colonial Pipeline üzemanyagvezeték-hálózatának kibertámadása miatt megrohanták a kutakat az emberek.","shortLead":"A Colonial Pipeline üzemanyagvezeték-hálózatának kibertámadása miatt megrohanták a kutakat az emberek.","id":"20210513_Legfelsobb_szinten_kerik_az_amerikaiakat_hogy_ne_tankoljanak_benzint_szatyrokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f040a6df-de08-4083-8690-b61eabb9a0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08041edd-c2fb-4336-92d2-4d4d3105f2ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Legfelsobb_szinten_kerik_az_amerikaiakat_hogy_ne_tankoljanak_benzint_szatyrokba","timestamp":"2021. május. 13. 12:18","title":"Arra figyelmeztetik az amerikaiakat, hogy ne szatyrokba tankolják a benzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet.","shortLead":"22 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet.","id":"20210513_idojaras_elorejelzes_meteorologia_zivatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bce79e-bea6-417a-9a07-7404f784a001","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_idojaras_elorejelzes_meteorologia_zivatar","timestamp":"2021. május. 13. 05:11","title":"Újabb zivataros nap elé nézünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91507f9f-db0a-4c52-8e88-fdc18a64f1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lezárás utáni első nyilvános koncertjén a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezik a Budapesti Fesztiválzenekar. Az ingyenes hangversenyre az áldozatok szeretteit várják. ","shortLead":"A lezárás utáni első nyilvános koncertjén a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezik a Budapesti Fesztiválzenekar...","id":"20210512_A_koronavirus_aldozatainak_emlekere_szervez_koncertet_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91507f9f-db0a-4c52-8e88-fdc18a64f1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c0fde3-31e4-486b-aa3c-de786b9cda40","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_A_koronavirus_aldozatainak_emlekere_szervez_koncertet_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"A koronavírus áldozatainak emlékére, a hozzátartozóknak szervez koncertet a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d","c_author":"","category":"vilag","description":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","shortLead":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","id":"20210514_lovoldozes_rhode_island","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e672a3e3-6741-49e1-bf26-14789922016d","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_lovoldozes_rhode_island","timestamp":"2021. május. 14. 05:17","title":"Fiatalok nyitottak egymásra tüzet Rhode Island fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók szerint a várandós nőknél kockázatosabb a vírus. ","shortLead":"Szegedi kutatók szerint a várandós nőknél kockázatosabb a vírus. ","id":"20210513_varandos_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4927c070-86af-45c4-9e21-5b037e25e9df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_varandos_oltas_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 11:29","title":"Ezért érdemes kérniük az oltást a várandós nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek – mint most egy olajvezeték – ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.","shortLead":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny...","id":"20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeca5ab-4382-4b76-9fd9-33b19077e7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","timestamp":"2021. május. 13. 13:12","title":"Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető benne a történelem. ","shortLead":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető...","id":"20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb0afd3-3c5a-4f5a-837e-ab137788fa70","keywords":null,"link":"/360/20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","timestamp":"2021. május. 12. 17:00","title":"„A kiürítés a legnagyobb rendben és udvarias légkörben folyik“ – új források a hazai zsidóüldözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]