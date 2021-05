Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint 2 milliárd forintot kaptak az államtól Balásy Gyula cégei a szeptemberi eseményre.","shortLead":"Eddig több mint 2 milliárd forintot kaptak az államtól Balásy Gyula cégei a szeptemberi eseményre.","id":"20210514_Dragult_vadaszati_vilagkiallitas_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e91c158-2a84-4bb1-bbca-4a2d228bca12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Dragult_vadaszati_vilagkiallitas_kommunikacio","timestamp":"2021. május. 14. 17:23","title":"Félmilliárd forinttal drágult a vadászati világkiállítás kommunikációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","shortLead":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","id":"20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdc553-c4a6-4a2c-8a55-10b3b3d7bec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","timestamp":"2021. május. 15. 13:40","title":"Az EMMI szerint félremagyarázták a levelüket, semmilyen kórházat nem akarnak bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást - jelentette be Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter - írja az MTI.","shortLead":"Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő...","id":"20210515_Ausztriaban_szombat_ejfeltol_feloldjak_az_ejszakai_kijarasi_korlatozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472880e-a782-47aa-b7cd-43ad8faf0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ausztriaban_szombat_ejfeltol_feloldjak_az_ejszakai_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2021. május. 15. 15:30","title":"Ausztriában szombat éjféltől feloldják az éjszakai kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai ellentámadásba lendülni. Ezért lett ő az ördög ügyésze. Most a műsorban egy szóvivő helyzetébe került, ahol a többi stand-upos kérdezi közéleti ügyekről. Levezeti, miért jó, ha drága az euró, miért jobb ember, aki kínai vakcinát kapott, és hogy lesz-e dinoszauruszos csúszda a Fertő tónál.","shortLead":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai...","id":"20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a41e2-69a7-4d83-b46a-824255b1677d","keywords":null,"link":"/360/20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","timestamp":"2021. május. 14. 19:00","title":"Kínai egyetem, 360-as euró, keleti vakcinák? Az ördög ügyészének mindenre van válasza ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6166fa5f-67f3-4545-ac53-991ace29d326","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"A Nike logóját páncélba ütő kovácsnő, David Bowie-ra koreografált középkori tánc, lovagi torna a Queen zenéjére. A Lovagregény jól összekutyulta az épp csak maga mögött hagyott 20. századot a 14. századdal, és mégsem valami rémes dolog jött létre belőle. Sőt, máig ez az egyik legszórakoztatóbb és legszerethetőbb kosztümös film. ","shortLead":"A Nike logóját páncélba ütő kovácsnő, David Bowie-ra koreografált középkori tánc, lovagi torna a Queen zenéjére...","id":"20210514_lovagregeny_heath_ledger_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6166fa5f-67f3-4545-ac53-991ace29d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e38e40-47d1-4a7f-afef-393e2291977e","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_lovagregeny_heath_ledger_evfordulo","timestamp":"2021. május. 14. 15:30","title":"A Bridgerton a nyomába sem érhet – 20 éves a Lovagregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk megnézte a gyors ütemben átalakított XII. kerületi házat, és már azt vizionálja, hogy az esküvő után Mészáros Lőrinc ölbe kapva Várkonyi Andreát lépheti át az új otthon küszöbét.","shortLead":"A Blikk megnézte a gyors ütemben átalakított XII. kerületi házat, és már azt vizionálja, hogy az esküvő után Mészáros...","id":"20210515_Varkonyi_Andrea_es_Meszaros_Lorinc_alomotthonaban_mar_log_a_csillar_a_mennyezeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88097e-34a3-49ee-b3f5-f872efb849d9","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Varkonyi_Andrea_es_Meszaros_Lorinc_alomotthonaban_mar_log_a_csillar_a_mennyezeten","timestamp":"2021. május. 15. 07:20","title":"Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc álomotthonában már lóg a csillár a mennyezeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]