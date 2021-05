Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bb12b04-f64f-4fd2-bfba-71ffa1174528","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 literes benzinmotorral szerelt S680 4Maticnak értelemszerűen alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 6 literes benzinmotorral szerelt S680 4Maticnak értelemszerűen alaposan megkérik az árát.","id":"20210518_kiderult_a_v12es_biturbo_uj_mercedesmaybach_hivatalos_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb12b04-f64f-4fd2-bfba-71ffa1174528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe988f7-1033-4eee-b7f0-09702d5ebcd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_kiderult_a_v12es_biturbo_uj_mercedesmaybach_hivatalos_ara","timestamp":"2021. május. 18. 07:59","title":"Kiderült a V12-es biturbó új Mercedes-Maybach hivatalos ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati döntések befolyásolásának alapvető feltétele.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati...","id":"20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba204a2f-d598-45b6-9904-6bac08f577fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordul a gyülekezési tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be a Samsung Display új generációs kijelző-technológiáit.","shortLead":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be...","id":"20210518_samsung_display_week_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779ca6d-45a2-42e4-a8ae-235341741b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_samsung_display_week_kiallitas","timestamp":"2021. május. 18. 09:03","title":"A Samsung előállt a tervekkel: ilyenek lesznek a képernyők a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha olykor a férfiaknál merevedési zavar fordul elő. Vajon az elmúlt évek kissé unalmassá váló rutinja, vagy esetleg valamilyen szervi ok, mint például a prosztatagyulladás állhat a háttérben?","shortLead":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha...","id":"proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a2fffd-60cd-4332-bff1-dd16cc91ba1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","timestamp":"2021. május. 18. 07:30","title":"Segítség, a páromnak merevedési zavara van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","shortLead":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","id":"20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397df10-fb48-420d-a555-63359bf8250c","keywords":null,"link":"/sport/20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","timestamp":"2021. május. 17. 11:31","title":"Dárdai a következő szezonra is marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b080a-724e-44db-9a7f-c55fa365f545","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem elégedett maradéktalanul a kajak-kenusok szövetségi kapitánya a múlt heti szegedi világkupa után.","shortLead":"Nem elégedett maradéktalanul a kajak-kenusok szövetségi kapitánya a múlt heti szegedi világkupa után.","id":"20210517_kajak_kenu_vilagkupa_szeged_huttner_csaba_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b080a-724e-44db-9a7f-c55fa365f545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc5abf-1150-4b85-80ca-bae342c3c264","keywords":null,"link":"/sport/20210517_kajak_kenu_vilagkupa_szeged_huttner_csaba_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2021. május. 17. 14:54","title":"Hüttner Csaba: „Nagyon kemény munka vár ránk az olimpiáig” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","shortLead":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","id":"20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16967e9f-0cda-4365-9601-7aa8de7ce782","keywords":null,"link":"/sport/20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","timestamp":"2021. május. 17. 15:13","title":"Leigazolt a Liverpool egy 14 éves magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]