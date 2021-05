Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40","c_author":"BI","category":"elet","description":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","shortLead":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","id":"20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac29d6-1121-471e-a6f8-4585ef63e09d","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","timestamp":"2021. május. 17. 17:15","title":"„Ez eltűnt. Volt 25 éve. A világ egyetlen zászlómúzeuma megszűnt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb12b04-f64f-4fd2-bfba-71ffa1174528","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 literes benzinmotorral szerelt S680 4Maticnak értelemszerűen alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 6 literes benzinmotorral szerelt S680 4Maticnak értelemszerűen alaposan megkérik az árát.","id":"20210518_kiderult_a_v12es_biturbo_uj_mercedesmaybach_hivatalos_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb12b04-f64f-4fd2-bfba-71ffa1174528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe988f7-1033-4eee-b7f0-09702d5ebcd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_kiderult_a_v12es_biturbo_uj_mercedesmaybach_hivatalos_ara","timestamp":"2021. május. 18. 07:59","title":"Kiderült a V12-es biturbó új Mercedes-Maybach hivatalos ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: cserecsatárok, kiárusítás, Vaskupola, bringa, lesipuskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5d00c-5a19-4277-a12a-acd52c96c99e","keywords":null,"link":"/360/20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. május. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János a mobilnetet választotta a világforradalom helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló következményeit sem lehet kizárni.","shortLead":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló...","id":"20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f22dccb-2d2f-4289-a6ad-e861a18130df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","timestamp":"2021. május. 17. 07:03","title":"Egy kísérletből derült ki, micsoda hatással vannak a madárfiókákra a város zajai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem bontottak meg.","shortLead":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem...","id":"20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3429a998-53b5-49d5-bf92-53e00ca0b17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","timestamp":"2021. május. 17. 17:03","title":"Fontos könnyítésről döntött az EMA, könnyebb lesz tárolni a Pfizer-vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta, és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

\r

","shortLead":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta, és eltemette, de...","id":"20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f04b30-9ac1-470d-8ab4-05736464205e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","timestamp":"2021. május. 17. 19:59","title":"Jogerősen is életfogytiglanit kapott az áldozatát élve eltemető exrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak. A diplomáciai mentességre hivatkozva ejtették az ügyet.","shortLead":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak...","id":"20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04b1f07-6761-44f2-b476-7aa33bca612d","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","timestamp":"2021. május. 18. 06:51","title":"A diplomáciai mentesség miatt úszott meg büntetlenül egy bolti verekedést egy nagykövet felesége Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","shortLead":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","id":"20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562df07-efd7-4168-845c-2289e1162068","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","timestamp":"2021. május. 17. 13:47","title":"800 kilós páncélszekrényt emeltek daruval Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]